Okazuje się, że czarny poniedziałek dał władzom do myślenia. Pomimo burzliwych, wielokrotnie przerywanych obrad, Sejm ostatecznie odrzucił obywatelski projekt w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego. Za odrzuceniem głosowało 352, przeciw 58 osób. Za odrzuceniem projektu całkowitego zakazu aborcji głosowała większość posłów Prawa i Sprawiedliwości, w tym prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Beata Szydło, Antoni Macierewicz i Krystyna Pawłowicz. Tylko 32 posłów PiS głosowało za przyjęciem projektu, a 9 posłów tej partii się wstrzymało.

premier Beata Szydło

Joanna Banasiuk z komitetu "Stop Aborcji" w trakcie obrad próbowała jeszcze nanieść poprawki i wykreślić zapis o karalności kobiet za dokonanie aborcji, ale nie pozwolił na to marszałek Sejmu.