Zacznij od podstaw. Umyj stopy ciepłą wodą z odrobiną żelu lub płynnego mydła. Wymasuj także przestrzenie między palcami – w takich zakamarkach chętnie namnażają się bakterie.

1. Pozbądź się stwardniałej skóry

Użyj do tego peelingu z drobinkami ściernymi, pumeksu lub tarki kosmetycznej. Rób to regularnie, przynajmniej raz na tydzień, aby uniknąć poważniejszych problemów – zrogowaciała skóra ma skłonność do pękania. Pęknięcia są bolesne, długo się goją i utrudniają chodzenie.

2. Stosuj kąpiele z dodatkami

Zmiękczą skórę stóp (ma tendencję do wysychania i rogowacenia). Raz, dwa razy w tygodniu porządnie wymocz nogi (ok. 10–15 min) w letniej wodzie z dodatkiem soli (kopalnej lub morskiej – mają więcej minerałów niż kuchenna) albo ziół, np. rumianku, rozmarynu lub lawendy. Możesz też wykorzystać napar z 3–4 ekspresowych herbatek zaparzonych szklanką wrzątku. Wlej go do miski tuż przed zanurzeniem w niej stóp.

3. Nawilżaj i odżywiaj skórę

Co dzień (najlepiej wieczorem) wmasuj w stopy krem ze zmiękczającym mocznikiem, odżywczymi olejkami, nawilżającym kwasem hialuronowym. Raz w tygodniu nałóż trochę więcej kosmetyku, owiń stopy folią spożywczą i włóż na noc bawełniane skarpetki.

Ewa Adamiak

autorka jest dziennikarką Pani domu

