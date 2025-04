Prawo do ochrony zdrowia i życia gwarantuje Konstytucja, konwencje i umowy międzynarodowe a także szereg ustaw, przede wszystkim – Polska i Europejska Karta Praw Pacjenta. Co jednak, gdy to prawo nie jest przestrzegane? Masz szereg możliwości, by się poskarżyć.

1. Złóż skargę do ordynatora oddziału, na którym pracuje specjalista

Jeśli uważasz, że lekarz niewłaściwie cię potraktował, możesz złożyć na niego skargę do jego bezpośredniego przełożonego – kierownika placówki lub ordynatora oddziału. Każdy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek opracować regulamin, określający m.in. w jakich godzinach i komu można zgłaszać skargi i wnioski. Powinien być on umieszczony w widocznym miejscu. Po godz. 15.00 oraz w niedziele, święta i dni wolne od pracy, skargi i wnioski dotyczące kadry można składać głównemu lekarzowi dyżurnemu szpitala. Można dokonać wpisu do książki skarg i wniosków, którą powinien posiadać każdy zakład opieki zdrowotnej, zwykle w sekretariacie.

Uwaga! Skarga może dotyczyć nie tylko postępowania lekarza lub personelu medycznego, ale też działalności placówki, np. jeśli podczas pobytu w szpitalu zaginęły ci jakieś wartościowe rzeczy. Skargę składasz do dyrektora placówki.

2. Zawiadom Narodowy Fundusz Zdrowia i właściwego konsultanta wojewódzkiego.

Gdy masz zastrzeżenia na sposób udzielania świadczeń (np. zostałaś pominięta w kolejce do zabiegu) możesz złożyć skargę do działu skarg i wniosków oddziału wojewódzkiego NFZ (adres znajdziesz na stronie centrali: www.nfz.gov.pl. Dyrektor oddziału ma obowiązek odpowiedzieć na piśmie na twoją skargę. Od jego decyzji możesz odwołać się do prezesa centrali NFZ. Na tę ostatnią zaś możesz poskarżyć się do sądu administracyjnego. Skargę na sposób udzielenia świadczenia przez lekarza można złożyć do właściwego konsultanta wojewódzkiego. Ich wykaz znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl.

Uwaga! Pismo należy skierować do właściwego konsultanta ze względu na specjalizację, którą ma lekarz np. na źle wykonany zabieg ortopedyczny, skargę kierujesz do konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii.

3. Poskarż się na lekarza i zawiadom rzecznika odpowiedzialności zawodowej

Jeżeli, twoim zdaniem, lekarz zachował się nieetycznie lub wykonał badanie niestarannie, złóż zażalenie do okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, który ma siedzibę przy każdej okręgowej izbie lekarskiej. Ten, o ile uzna twoje argumenty, skieruje sprawę do okręgowego sądu lekarskiego i będzie cię przed nim reprezentował. W razie niekorzystnego wyroku, możesz się odwołać do Naczelnego Sądu Lekarskiego (podobnie lekarz). Odwołanie należy złożyć w ciągu 14 dni od daty doręczenia wyroku okręgowego sądu lekarskiego. Musisz jednak wiedzieć, że tą drogą nie uzyskasz odszkodowania finansowego.

Uwaga! Skierowanie sprawy do rzecznika odpowiedzialności zawodowej nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem cywilnym.

4. Napisz wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta

Gdy twoje prawa zostały naruszone (np. nie zachowano tajemnicy lekarskiej), poskarż się Rzecznikowi Praw Pacjenta. Skargę możesz przesłać pocztą lub e-mailem (adres poniżej). Nie ponosisz się z tego tytułu żadnych opłat. W piśmie powinien znaleźć się krótki opis stanu faktycznego oraz dane twoje i placówki, na terenie której doszło do naruszenia twoich praw.

5. Złóż wniosek do specjalnej komisji wojewódzkiej

Gdy zostałaś poszkodowana w trakcie leczenia, złóż wniosek do wojewódzkiej komisji ds orzekania o błędach medycznych (mieści się przy urzędzie wojewódzkim). Może to zrobić także przedstawiciel ustawowy pacjenta (np. rodzic, gdy poszkodowane jest dziecko) lub spadkobiercy pacjenta, który zmarł w następstwie błędu. Wniosek należy złożyć w ciągu roku, od kiedy dowiedziałaś się, że zostałaś poszkodowana. Opłata za wniosek wynosi 200 zł. Maksymalne odszkodowanie, jakie możesz uzyskać to 100 000 zł, a w przypadku zgonu pacjenta – 300 000 zł.

Uwaga! Komisja nie orzeka o wysokości odszkodowania. Tę proponuje szpital lub jego ubezpieczyciel. Jeśli nie zgadzasz się z wysokością kwoty pozostaje ci wystąpienie na drogę sądowa.

6. Złóż pozew o odszkodowanie w sądzie cywilnym

Jeżeli decydujesz się na złożenie pozwu, powinnaś go skierować do sądu właściwym ze dla siedziby zakładu opieki zdrowotnej. Powinien to być sąd rejonowy, gdy domagasz się kwoty niższej niż 75 000 zł, albo okręgowy – jeśli kwota odszkodowania jest wyższa. Składając pozew do sądu, musisz uiścić opłatę od pozwu – 5 proc. wartości dochodzonej kwoty. Przed sądem możesz domagać się zarówno odszkodowania (czyli zwrotu kosztów, jakie poniosłaś w związku z błędem w leczeniu), jak też zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.Roszczenia przeciw szpitalowi, w którym doszło do śmierci pacjenta, może zgłosić w sądzie także rodzina zmarłego.

Uwaga! Do pozwu trzeba dołączyć dokumentację medyczną o przebiegu choroby (masz prawo domagać się od szpitala lub przychodni wydania kopii pełnej dokumentacji leczenia) oraz faktury i rachunki potwierdzające poniesione wydatki.

Tu możesz prosić o radę i pomoc

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta: 800 - 190 - 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych), czynna pn. – pt. w godz. 9.00 –21.00;z Biuro Rzecznika Praw Pacjenta: ul. Młynarska 46, 01–171 Warszawa, sekretariat@bpp.gov.pl; przyjęcia interesantów pon. - pt w godz. 9.00 – 15.00;

Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala: ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, infolinia 800 392 976, 22 572 60 42, mail: infolinia@nfz.gov.pl; kolejki@nfz.gov.pl;

Naczelna Izba Lekarska ul. Sobieskiego 110, 00–764 Warszawa tel. +48 22 559 13 00 , +48 22 559 13 24, www.nil.org.pl;

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Pory 78, lok. 10, 02–757 Warszawa tel. 22-327-61-61, www.nipip.pl.

Alicja Hass, autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani domu

