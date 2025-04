Gatunki paproci doniczkowych

Jest ich dużo.Wspaniale rosną w szklarniach, budzą zachwyt w kwiaciarniach, ale w domu nie wszystkie dobrze rosną. Niektóre są bowiem bardzo kapryśne. Szczególnie przeszkadza im suche powietrze i nadmiar słońca. Źle znoszą także wysoką temperaturę. Oto 5 najmniej kapryśnych.

Reklama

Nefrolepis

To najbardziej znana domowa paproć. W zależności od odmiany różni się odcieniem i kształtem liści. Niektóre nefrolepisy mają dość sztywne liście, tworzące niską kępę (ok. 30 cm) a inne pięknie zwisają, dorastają do 150 cm. Wszystkie mają jednak podobne wymagania uprawowe i doskonale sprawdzają się w uprawie doniczkowej w mieszkaniu. Nefrolepisy lubią rozproszone światło, temperaturę 20-25 °C latem i 15-18°C w zimie.

Adiantum

Ma drobne listki. W jej pobliżu warto ustawić nawilżacz powietrza, ponieważ preferuje dużą wilgotność powietrza, ok. 60 proc. Młody okaz można posadzić w szklanym słoju - panuje tam dobry dla niej mikroklimat.

Platycerium

Ta paproć jest często nazywana łosie rogi,bo rzeczywiście je przypomina. Platycerium jest łatwa w uprawie, nie wymaga tak wilgotnego powietrza jak inne paprocie. Liści nie należy wycierać z kurzu ani nabłyszczać, aby nie zniszczyć delikatnych włosków. Pomagają one znosić roślinie suche powietrze. Łosie rogi można uprawiać tradycyjnie w doniczce z podłożem, lub przytwierdzone do kawałka kory z kępą torfu.

Orliczka

Bywa dwubarwna. Lubi miejsca półcieniste i cień. Dobrze rośnie w łazience z oknem i kuchni, bo w tych pomieszczeniach ma idealną wilgotność. W kuchni trzeba ją tylko ustawić z dala od kuchenki - nie lubi wyziewów gazu. Dobrym miejscem jest parapet okna północnego, północno-wschodniego lub północno-zachodniego. Aby ładnie rosła, warto ją nawozić specjalistycznymi nawozami dla paproci lub małymi dawkami nawozów dla roślin o dekoracyjnych liściach.

Asplenium

Inaczej zanokcica. Najbardziej znana jest zanokcica gniazdowa. Tworzy rozetę dużych, ładnych liści dorastających do 50–60 cm. W odróżnieniu od innych paproci, nie może rosnąć w zbyt ciemnym kącie. Potrzebuje sporo światła, choć nie ostrego jakie panuje na parapecie od południa. Wilgotność powietrza powinna wynosić ok.60 proc, a temperatura nie powinna spadać poniżej 15 st.C. Asplenium lubi małe doniczki. Przesadzamy je, gdy na powierzchni podłoża pojawią się korzenie.

Reklama

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"