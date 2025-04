Jeśli wiesz, że wyprawka dla dziecka to nie tylko pampersy i słodkie pluszaki, to koniecznie sprawdź, które przydatne gadżety warto kupić już teraz!

1. Odkurzacz

Za ten prezent będzie wdzięczny każdy rodzic. Tylko który odkurzacz wybrać, by był najlepszym wyborem i dla rodziców, i dla dziecka?

Zacznijmy od tego, że dla młodych rodziców najważniejsze jest bezpieczeństwo i zdrowie ich maluszka. Pewnie dlatego przy wyborze odkurzacza wielu z nich kieruje się tym, czy urządzenie nie uczula i czy jest antyalergiczne. Innym ważnym czynnikiem jest poręczność urządzenia. Wszystkie przecież wiemy, że małe dziecko to sporo bałaganu wkoło, więc szybki i najlepiej bezprzewodowy odkurzacz jest na wagę złota.

Jeśli nie wiesz jeszcze jaki model wybrać, to polecamy ci odkurzacz Electrolux Pure F9. Urządzenie oczyszcza powietrze przy każdym odkurzaniu, zatrzymując ponad 98,6% drobnego pyłu, więc ty nie musisz martwić się o drobnoustroje czy alergeny. Pure F9 jest do tego wygodny, lekki i bezprzewodowy. Na naładowanej baterii wysprzątasz kilka razy całe mieszkanie, a urządzenie usunie kurz nawet spod mebli. A teraz coś dla mam, które po porodzie nie mogą się schylać. Electrolux dzięki teleskopowej rurze dopasuje się do twojego wzrostu, dzięki czemu nie będziesz musiała się pochylać, podczas sprzątania. Na docenienie zasługuje też samostojąca konstrukcja urządzenia, która nie zajmuje dużo miejsca. Odkurzacz swobodnie zmieścisz więc w szafie, nie zajmując tym samym zbyt dużo przestrzeni (a wszyscy wiemy, że dziecko w domu, to coraz więcej i więcej zabawek, które przecież trzeba gdzieś trzymać).

2. Szumiś

Nie wszystkie dzieci mają w zwyczaju grzeczne spanie przez kilka godzin. Niektóre maluchy budzą się w ciągu nocy, nie zamykają oczu za dnia i nieustannie płaczą. Jak w takim razie sprawić, by dziecko słodko spało? Hitem ostatnich lat są Szumisie. Czym się wyróżniają? Jak się okazuje, niemowlęta uspokajają się, gdy słyszą jednostajny dźwięk, np. szum odkurzacza, czy pralki. To dlatego dzieci pokochały szumiące pluszaki, które uruchamiają się wtedy, gdy maluch zaczyna płakać. Zabawka sprawia, że dziecko uspokaja się i zasypia. Jeśli nie wiesz jeszcze co kupić na baby shower, to chyba szumiący miś będzie idealnym rozwiązaniem.

3. Chusta



To wybawienie dla zaganianych rodziców, czyli w zasadzie dla wszystkich rodziców! Chusta uwrażliwi ich na potrzeby dziecka i stworzy między nimi niepowtarzalną wieź. Niektóre badania dowodzą, że dzieci noszone w chuście mniej płaczą i są mniej marudne (noszenie zmniejsza płaczliwość i marudzenie dzieci o 43% podczas dnia i aż o 51% w nocy! - badania Pediatrics - Official Journal of The American Academy of Pediatrics). Ale chusta to też mnóstwo korzyści i wygoda dla rodzica. To dzięki niej nie będziesz musiała rozstawać się z maluszkiem nawet gdy sprzątasz, spacerujesz, czy gotujesz

4. Monitor oddechu

Wg niektórych to tylko zbędny wydatek, ale naszym zdaniem może się przydać, szczególnie świeżo upieczonym rodzicom, którzy obawiają się o zdrowy sen i oddech dziecka. Jak działa to urządzenie? Monitor oddechu to mata, która sprawdza płynność oddechu dziecka. Jeśli w ciągu 20 sekund od jednego oddechu nie nastąpi kolejny, to urządzenie włącza alarm. Jeśli więc sama jesteś przewrażliwionym rodzicem, albo wybierasz się na babyshower przeczulonej na punkcie własnego dziecka przyjaciółki, to ten gadżet będzie przydatnym prezentem, który pozwoli spokojnie oddychać i mamie, i dziecku!

5. Oczyszczacz powietrza

Jeśli odkurzacz, szumiś, monitor oddechu i chusta to nadal nie to, czego szukasz, to polecamy oczyszczacz powietrza Electrolux Oxygen EAP300. Urządzenie usunie wirusy, pleśń, bakterie i drobnoustroje, a także smog czy dym z papierosów. Dzięki inteligentnym czujnikom jakości powietrza Oxygen EAP300 dopasuje intensywność pracy wentylatora, do twoich potrzeb, sprawiając, że powietrze będzie czyste i higieniczne, a dziecko wypoczęte i szczęśliwe!

