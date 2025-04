Popularna sieć sklepów wycofuje się z Polski? Sklepy Freshmarket zostaną zastąpione „Żabkami”. Taką informację podał portal wiadomoscihandlowe.pl.

O ile niektóre marki sukcesywnie rezygnują z dystrybucji na terenie Polski (głównie chodzi o brytyjskie odzieżówki), o tyle trudno aby sieć sklepów Freshmarket zniknęła na dobre z polskiego rynku - należą bowiem do grupy Żabka Polska, której założycielem jest Mariusz Świtalski. Prezes spółki zapowiedział jednak pewne zmiany. Opierając się na wynikach oceniono, że warto dokonać transformacji Freshmarketów na Żabki. Proces zmiany sieci Freshmarekt w sklepy Żabka właśnie trwa.

Freshmarketów nie będzie już w Polsce?

Jak oceniają specjaliści, to powolne wyciszanie marki, która nie uzyskała ugruntowanej pozycji na rynku. Jednak nie do końca wiadomo, czy znikną wszystkie Freshmarkety. Prezes spółki Żabka Polska, do której należy także sieć Freshmarket, nie wyklucza takiego rozwiązania. Tomasz Suchański, szef spółki Żabka Polska w wypowiedzi dla „Pulsu Biznesu” stwierdził, że w obliczu ofensywnej polityki dyskontów, nie ma sensu utrzymywać dwóch szyldów sklepów osiedlowych, tzw. pierwszej potrzeby.

Na pewno nie będziemy się jednak pozbywać naszych sklepów. Ze strategicznego punktu widzenia są korzyści ze zunifikowania tych dwóch sieci. Utrzymywanie dwóch brandów jest drogie. - Tomasz Suchański.

Sieć Freshmarket młodsza od Żabki

Powstała w 2009 r. Obecnie liczy ponad 550 sklepów, które działają na podobnej zasadzie jak Żabki oferując przy tym podobny asortyment, a jest ich o 4000 więcej.

Oświadczenie firmy Żabka Polska SA w sprawie sklepów Freshmarket

- W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami na temat zamykania lub tez znikania z rynku sieci sklepów Freshmarket informujemy, że opisywane zmiany szyldów Freshmarket na Żabka w wybranych lokalizacjach wynikają z procesu wdrażania nowego formatu Żabki, który to format spółka stale doskonali w oparciu o testy prowadzone od ubiegłego roku. W ramach wspomnianego wdrożenia wszystkie nowe sklepy otwierane są już z nowym logo Żabki. Nowy format jest równolegle wdrażany również w wybranych sklepach już istniejących i testy te mogą obejmować zarówno sklepy działające dotychczas pod marką Żabka, jak i te funkcjonujące pod szyldem Freshmarketu. Nie oznacza to jednak, że podjęta została decyzja o kompleksowym rebrandingu wszystkich Freshmarketów i wycofaniu tej marki z rynku. Z pewnością również nie oznacza to rezygnacji spółki z tych sklepów w ich lokalizacjach ani planów sprzedaży tych placówek. Prezes Żabka Polska Tomasz Suchański w swoich wcześniejszych wypowiedziach nie wykluczył w przyszłości możliwości zmiany wszystkich Freshmarketów na nowe formaty Żabek, ale ostateczna decyzja w tej kwestii jeszcze nie została podjęta. - czytamy w oświadczeniu nadesłanym nam przez firmę Żabka Polska.

