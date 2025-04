Początek marca to czas, gdy na świat przychodzą foki szare. Dwa, trzy tygodnie po narodzinach, matka opuszcza szczenię, które od teraz musi radzić sobie samo. Młoda foka wędruje wówczas do morza i uczy się, jak łowić ryby. To trudny czas w życiu tych ssaków, które często odpoczywają na plażach i na łachach. Widok tych bałtyckich ssaków na polskim wybrzeżu nie jest już taką rzadkością, jak jeszcze kilka lat temu, dlatego WWF prosi o informacje o fokach, szczególnie o tych, które właśnie się urodziły.

Zgłoszenia miejsca pobytu fok jest ważny nie tylko ze względu na możliwość obserwacji zwierząt, ale też by wolontariusze Błękitnego Patrolu WWF mogli ocenić ich stan i zapewnić im spokój. Do fok nie należy podchodzić zbyt blisko - dla dzikich zwierząt tak bliski kontakt z człowiekiem to ogromny stres.

Oczywiście nie wszystkie foki wymagają pomocy, jednak wolontariusze WWF wyjeżdżają na każde wezwanie i sprawdzają kondycję zwierzęcia. Po zorientowaniu się w sytuacji podejmowana jest decyzja o ewentualnym przewiezieniu ssaka do fokarium mieszczącego się w Helu. Dzieje się tak wyłącznie w przypadku, gdy foka wymaga pomocy. Zostaje wówczas poddana rehabilitacji w ośrodku. Gdy tylko zwierzę odzyska zdrowie i pełną sprawność, zostaje wypuszczone do Bałtyku.

Widzisz fokę? Zadzwoń!

Gdy zobaczysz fokę, koniecznie zgłoś to Błękitnemu Patrolowi WWF, tel. 795 536 009 lub Stacji Morskiej w Helu, tel. 601 88 99 40. Dzięki Twojemu zgłoszeniu, wykwalifikowani wolontariusze będą mogli w szybkim tempie zająć się ssakiem. Prosimy, pamiętaj, że wszystkie gatunki fok, które spotkasz na polskim wybrzeżu, są ustawowo objęte ochroną. Jakiekolwiek niepokojenie zwierzęcia i zakłócanie jego spokoju jest łamaniem prawa.

Błękitny Patrol WWF działa w ramach projektu "Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.