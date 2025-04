To nie jest tekst, który ma was przekonać do wykreślenia mięsa z waszych jadłospisów. Nie trzeba być przecież obrońcą praw zwierząt ani wegetarianinem, żeby wykrzesać z siebie ludzkie odruchy. Tekst ma uczulić na przypadki, w których produkcja mięsa jest równoznaczna z ogromnym cierpieniem zwierząt.

Tak jest na przykład z foie gras (wolnym tłumaczeniu "stłuszczona wątroba"), czyli gęsich bądź kaczych wątróbek, sprzedawanych w postaci musu lub pasztetu. Przez wielu ludzi na świecie foie gras uznawane jest za rarytas, dla ekologów to zbrodnia dokonywana na drobiu. Tylko kto ma rację? Czy nie jest możliwa ekologiczna hodowla gęsi na foie gras?

Foie gras - skąd pochodzi?

Tuczenie gęsi i kaczek oraz wykorzystywanie ich tłustej wątroby narodziło się już w starożytności, w Egipcie. Ponieważ podroby utuczonych ptaków smakowały lepiej, zaczęto wykorzystywać ten fakt i w podobny sposób je hodować. Wtedy podawano gęsiom figi, daktyle i namoczony chleb.

fot. Fotolia

Foie gras - jak to wygląda teraz?

Obecnie głównym producentem foie gras jest Francja, Belgia, Hiszpania, Bułgaria i Węgry. Produkcja tego przysmaku w Polsce jest zakazana od 1999 roku, jednak możliwy jest import i sprzedaż. W naszym kraju hoduje się metodami ekologicznymi tzw. gęś owsianą, z której podrobów także można wyprodukować foie gras (taka hodowla jest np. w Inowrocławiu). Gęś hodowana w ten sposób karmiona jest naturalnymi paszami, a jej wątroba staje się odpowiednio tłusta dopiero na jesieni, kiedy ptak magazynuje energię na zimę. Czy nie powinno być tak, że każda hodowla, winna być prowadzona w sposób dbający o dobrostan zwierząt? Foie gras to przysmak, tak samo jak wszystkie inne produkty, które zawdzięczamy zwierzętom i naszym obowiązkiem jest zapewnić im odpowiednią dbałość i opiekę.

Produkcja nieekologiczna wiąże się z ogromnym bólem i cierpieniem. Kaczki i gęsi karmione są przymusowo kilka razy dziennie, głównie kukurydzą, za pomocą specjalnej metalowej rury, którą pokarm wprowadzany jest wprost do żołądka ptaka. Rura ma od 20 do 30 cm. Ptak otrzymuje ogromne ilości pokarmu w ciągu zaledwie kilku sekund. Na skutek takiego karmienia wątroba staje się nawet dziesięć razy większa.

Jeśli więc (już musicie) zajadać się foie gras, wybierajcie ten pochodzący z ekologicznej hodowli. Jeśli ten tekst był dla was za mało przekonywujący, możecie poszukać w sieci filmików przedstawiających jak tuczy się gęsi i kaczki. Może zastanowicie się wtedy dwa razy zanim sięgniecie po foie gras.