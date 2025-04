Nie palisz? Cóż, pewnie niejednokrotnie wkurzył cię ktoś, kto co i rusz wymyka się na kwadrans z biura na tzw. papieroska. Szef przymyka oko, a ciebie to drażni? Cóż, miejmy nadzieję, że niebawem skończy się ta niesprawiedliwość.

Firma daje 6 dni urlopu więcej dla niepalących

Kolejne firmy wychodzą przed szereg i prześcigają prawników w tworzeniu rozwiązań pracowniczych, które mają nie karać palących za bycie nałogowcami, a wynagradzać niepalących, za pełnowymiarową godzinowo pracę. Jak?

Jak donosi "Huffington Post", firma Piala Inc. wystosowała pomysł wynagradzania niepalących pracowników dodatkowymi 6 dniami urlopu. To dwutorowe działanie, które ma na celu nie tylko rekompensować abstynencję tytoniową pracownikom niepalącym, lecz także zmotywować palaczy do rzucenia nałogu. Same korzyści? Owszem, bo długofalowo wpłynie to także na oszczędności finansowe dla firmy, a pracownicy będą zdrowsi. Dodatkowy urlop ma rozwiązać problem, z jakim zmagają się aktywni zawodowo Japończycy: przepracowanie i chroniczny stres związany z pracą, których efektem jest zwiększająca się liczba przedwczesnych zgonów, także w wyniku samobójstw.

Karoshi, czyli śmierć z przepracowania

Więcej urlopów dla niepalących - w Polsce też?



Każdy pracodawca ma możliwość przyjrzenia się problemowi w swojej firmie. Firma marketingowa Piala Inc. dostrzegła, że w jej szeregach jest zaskakująco duża liczba nałogowców, co może być także przyczyną licznych stresów w pracy. Nowa polityka firmy spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony pracowników, skorzystało z niej już 30 ze 120 zatrudnionych w japońskiej agencji osób. 4 pracowników rzuciło palenie. Wystarczyła dobra motywacja.

Interesting approach to #smoking in Japan--give nonsmokers more time off to make up for "smoke breaks": https://t.co/rxHYQgQDWL

— Ruth Malone (@MaloneRuth) 30 października 2017

Podoba wam się pomysł większego wymiaru urlopu dla osób niepalących? Naszym zdaniem każda firma powinna wprowadzić stosowne regulacje, ustalić regulamin i określić jasno swoją politykę, czy stoi po stronie nałogu, czy zdrowia. Owocowe piątki itp. to nie wszystko.

