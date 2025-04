Wszystko jest w sumie jasne:

proszek do białego

proszek do kolorowego

płyn do płukania

kret do rur

zamówić mazurek na święta

Da się prościej? Nie! Teoretycznie, bo praktycznie to my mężczyźni jesteśmy dyskryminowani. Być może za rzadko walczymy o swoje prawa, ale do rzeczy.

Alejka z proszkami. Ba, aleja! Wielka, długa i szeroka. Szukam proszku... jest sukces! Do kolorowego, biorę pomarańczowy, bo reklamuje go tata, a tata ma zawsze rację, ale hola hola! Gdzie jest do białego? Nie ma! O ile ten do kolorowego jest opisany jako do kolorowego, to skąd ja mam wiedzieć, do cholery jasnej, który jest do białego? Opisu DO BIAŁEGO jakoś nie widzę, zbieram w kupę wiedzę zdobytą w przedszkolu, uznaję, że biały to też kolor i idę dalej – po płyn! Płyn do płukania. Jest! Też biorę ten pomarańczowy od taty, do kompletu.

Czas na kreta bo się rura przytkała. Zawsze byłem przekonany, że kret to kret. Nie sądziłem, że istnieją podgatunki kreta. Kret w granulkach, kret w żelu, kret w dwóch żelach, w mordę jeża! Ile tego? Biorę trzy bo co jeśli się okaże, że ten w żelu jest lepszy od tego w granulkach a może będzie odwrotnie – wezmę w żelu, a tylko granulka da sobie radę z syfem w rurce? Przezorny zawsze ubezpieczony. Wracam do domu. Co się okazuje?

EPILOG po rozmowie ze zleceniodawcą.

Proszek do białego podobno istnieje. Nawet z opisem DO BIAŁEGO ale w... alejce z proszkami do białego... A skąd ja mogłem wiedzieć, że taka istnieje? Nie można zrobić prostej strzałki – proszki do białego z drugiej strony???

Płyn, który kupiłem nie jest płynem do płukania... To też proszek, tylko w płynie. A nie można było zrobić prostej strzałki – płyny do płukania dwie półki dalej, to nie jest płyn do płukania???

Kret w granulkach dał radę, dwa pozostałe krety miały przeczyścić portfel, a nie rurę. Tu żadna strzałka by nie pomogła. No chyba, że z prostym komunikatem – frajer :)

A co z mazurkiem ? Cholera tak się zaaferowałem tą chemią, że zapomniałem.

Wnioski? A idźcie mi w cholerę z tymi zakupami! Zaraz wam i tak pozamykają sklepy w niedzielę i będzie spokój!

