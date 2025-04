Nasz facet na weekend



Filip Chajzer to dziennikarz telewizyjny i prezenter, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Jednak nie wszystkie zapewne zdajecie sobie z tego sprawę, że jest również felietonistą, który współpracuje z naszą redakcją. A jego komentarze jak i on sam są - bezbłędne.

Reklama

Przeczytaj felietony Filipa Chajzera

Filip Chajzer stworzył nową jakość dziennikarstwa lifestyle'owego w Polsce. Lubi prowokować i w chwytliwy sposób podejmuje ważne tematy. Potrafi rozbawić nas do łez. Jego materiały i minireportaże są fantastyczne. Widać, że ma ogromny dystans do siebie (i do świata). A to w trudnych czasach jest bardzo ważne. Polska go uwielbia, ale co o nim wiemy oprócz tego, że jest synem Zygmunta Chajzera?

8 rzeczy, które warto wiedzieć o Filipie Chajzerze:

Urodził się w 27 listopada 1984 roku w Warszawie, Jego ojcem jest znany dziennikarz Zygmunt Chajzer , Prowadził programy w TVN - "Mali Giganci" i "Dom Marzeń", Jest laureatem nagrody Wiktora w kategorii "Odkrycie Roku", Związany zawodowo z radiem. Prowadził audycje w Radiowej Czwórce i Radio Złote Przeboje, Ma młodszą siostrę Weronikę, W tym roku odebrał odznaczenie za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Angażuje się charytatywnie.

Zobacz sylwetki innych fajnych facetów

Reklama