Co roku, 11 listopada organizowany jest w Warszawie Marsz Niepodległości. Jego inicjatorami są Młodzież Wszechpolska i Obóz Narodowo-Radykalny. Pierwszy marsz odbył się w 2010 roku i niezmiennie od tamtej pory, reklamowany jest na Facebooku, gdzie profil imprezy śledzi ponad ćwierć miliona osób! Kilka dni temu strona zniknęła. Facebook zdecydował także o skasowaniu kont Obozu Narodowo-Radykalnego i Młodzieży Wszechpolskiej. Powód? Konta łamały regulamin portalu propagując mowę nienawiści.

Co na ten temat mówią sami zainteresowani? Poseł Kukiz'15 Adam Andruszkiewicz, były prezes Młodzieży Wszechpolskiej komentuje: