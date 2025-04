Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że w ciągu roku samobójstwo popełnia w Polsce ponad 600 osób do 24 roku życia. Czyli średnio dwa razy w ciągu dnia. Prób samobójczych jest aż 15 razy więcej. Większość z nich jest zapowiadana właśnie na mediach społecznościowych.

Reklama

Administratorzy Facebooka w przypadku napotkania bezpośredniej groźby samobójczej, w pierwszej kolejności namawiają do natychmiastowego kontaktu z policją lub z telefoniczną linią zapobiegania samobójstwom (bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111).

Jednocześnie powinniśmy zgłosić taką sytuację administratorom: Należy podać imię i nazwisko osoby, która opublikowała niepokojący wpis (zgodnie z danymi profilu na Facebooku), jak również link do jej profilu i link do zgłaszanej zawartości.

Cała prawda o żebrolajkach - czy dasz się wciągnąć w ostatnią grę na Facebooku?

Znajdź materiał (np. zdjęcie, film, komentarz), który chcesz zgłosić.

Jeżeli materiał znajduje się na osi czasu jakiejś osoby, kliknij datę/godzinę opublikowania (np. 27 minut, 30 maja o 19:30).

Skopiuj adres URL z paska adresu przeglądarki:

Można także kliknąć strzałkę przy niepokojącym wpisie i wybrać opcję: zgłoś post, po czym zaznaczyć: „Uważam, że to nie powinno znaleźć się na Facebooku – przedstawia osobę dokonującą samookaleczenia lub zamierzającą to zrobić. Przykłady: samookaleczenia, broń przyłożona do głowy, listy pożegnalne samobójców, promowanie zaburzeń odżywiania.

Bo zniknę

Marta Soczewka jest kryminologiem i socjologiem. Działa w Fundacji Zobacz… Jestem zajmującej się pomocą dzieciom, młodzieży i młodym dorosłym z problemami emocjonalnymi. Jak podkreśla Marta, zachowania samobójcze są procesem, na który składają się widoczne i niewidoczne myśli oraz zachowania.

– Zachowania widoczne mogą być traktowane jako sygnały ostrzegawcze ryzyka podjęcia próby samobójczej lub popełnienia samobójstwa. Z tym wiążą się także wszelkie komentarze pojawiające się w portalach społecznościowych, stale powstające grupy wsparcia – motywujące się lub też działające demotywująco – mówi.

Jak prawidłowo reagować będąc świadkiem opisu planów i motywacji do podjęcia próby samobójczej? Zdaniem Marty Soczewki, najlepszym rozwiązaniem jest kontakt z telefonem zaufania (116 111 czynny codziennie w godzinach 12-22 lub 800 12 12 12 - telefon Rzecznika Praw Dziecka czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-20). - Obawiając się o życie drugiej osoby można również zadzwonić pod numer alarmowy 112, nie trzeba mieć środków na karcie, telefon działa zawsze, nawet bez kart SIM. Nie trzeba dokładnie znać danych tej osoby, wystarczą informacje podstawowe. Z doświadczenia mogę powiedzieć, żeby być ostrożnym w pisaniu na „własną rękę” z osobą z myślami samobójczymi. Podając jej dłoń, możemy wyrządzić działanie odwrotne. Pamiętajmy także o skutkach długofalowych. Myśli samobójcze wracają, a chcemy pomagać a nie tylko chwilowo interweniować. Prowadząc kampanię Zobacz… Znikam prawie codziennie spotykam się z komentarzami zaniepokojonych bliskich, znajomych, współpracowników osób z zachowaniami samobójczymi. Coraz częściej w mediach społecznościowych pojawiają się bowiem grupy pokazujące sposoby jak najłatwiej samobójstwo popełnić.

Reklama

Czym nie wolno chwalić się na Facebooku?