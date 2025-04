Do ewakuacji lotniska w Hamburgu doszło po tym, jak kilkanaście osób zaczęło skarżyć się na problemy z oddychaniem. Już teraz wiadomo, że około 50 osób przebywa w szpitalu ze względu na nieznaną substancją, która znajdowała się na lotnisku.

Na miejscu pracuje teraz straż pożarna, a ruch lotniczy został skierowany na alternatywne lotnisko.

