Dwie kobiety, jedna choroba: endometrioza. Te historie uczą, że powinniśmy regularnie się badać i zwracać uwagę na sygnały, które przekazuje nam nasze ciało!

„Endometrioza to nie żart”

Thessy Kouzoukas i jest współwłaścicielką australijskiej marki odzieżowej Sabo Skirt. W 2014 roku dowiedziała się, że cierpi na czwarte, najcięższe stadium endometriozy, które charakteryzuje się tym, że jej macica jest nieruchoma i pojawiają się w niej duże torbiele. Walka z chorobą to dla kobiety przede wszystkim walka z bólem, ale też ciągłe myślenie o własnej płodności. „Ciężko wyjaśnić, jaki ból i frustrację muszę wytrzymywać każdego dnia. Jestem chora przez bycie chorą” – wyznała Thessy.

Endometrioza to nie żart. Proszę, informujcie o niej innych. A jeśli znacie kobietę, która ma naprawdę bolesne okresy, proszę, powiedzcie jej, żeby się przebadała. A moje dziewczyny z endometriozą... Pamiętajcie, że nie jesteście same – napisała.

Problemy Thessy zaczęły się kilka lat temu, gdy cierpiała na „straszne bóle przypominające te w trakcie okresu”. Gdy poszła do lekarza, ten skierował ją na USG. Wtedy okazało się, że w jej prawym jajniku znajduje się 9-centymetrowy torbiel. Thessy nie jest osobą anonimową – za sprawą swojej działalności jest rozpoznawana w swoim kraju, a popularność wykorzystuje m.in. do szerzenia świadomości na temat endometriozy. Często kontaktują się z nią inne kobiety, które także cierpią na tę chorobę i potrzebują pomocy oraz wsparcia.

Kobieta opublikowała na Instagramie zdjęcie pokazujące, jak wyglądał jej brzuch po tym, jak pękł jej torbiel.

To po lewej to mój brzuch trzy tygodnie po tym, jak pękł mi torbiel (pięć tygodni temu). Zdjęcie po prawej pokazuje, jak wyglądam teraz, na leku o nazwie Synarel, który zatrzymał moje hormony i sprawił, że weszłam w okres menopauzy w wieku 27 lat – napisała pod zdjęciem.

Powiększony brzuch Thessy, świadczący o chorobie, mógłby zostać przez osobę niedoświadczoną pomylony z nadwagą – tak jak w przypadku Calumi Nakada, która początkowo taki sam objaw zignorowała myśląc, że zwiększony obwód pasa jest wynikiem braku ruchu i zbyt obfitego jedzenia. Niestety, powód okazał się poważniejszy.

13-centymetrowe torbiele

Culumi Nakada jest modelką i na co dzień dba o sylwetkę. Kiedy więc jej brzuch się powiększył i zaczął odstawać, jeszcze intensywniej niż zwykle ćwiczyła, by „zgubić” nadmiar kilogramów. Sport jednak nie pomagał, Culumi udała się więc do lekarza. Wtedy dowiedziała się, że cierpi na endometriozę, a w jej jajnikach znajdują się torbiele o średnicy nawet 13 cm. Na szczęście wykryto je w porę i zostały usunięte, a specjaliści orzekli, że modelka będzie mogła w przyszłości mieć dzieci.

Culumi przestrzega teraz inne kobiety, by przynajmniej raz do roku chodziły do ginekologa i zwracały uwagę na objawy, które mogą wskazywać na endometriozę. Należą do nich: obfite krwawienia miesiączkowe, plamienia, przewlekłe zmęczenie, bóle brzucha, ból w trakcie współżycia, krew w moczu. Jeśli któryś z nich pojawia się także u was, najlepiej jak najszybciej skontaktujcie się z lekarzem!

Ma ją co dziesiąta kobieta. Jak leczyć endometriozę?