Rozmawiamy z Eweliną Śliwką-Zapaśnik, ginekologiem z Grupy LUX MED.

Endometrioza – to brzmi złowieszczo. Na czym polega ta ta choroba?

Ewelina Śliwka-Zapaśnik: U podłoża endometriozy leżą mechanizmy autoimmunologiczne. U kobiet cierpiących na to schorzenie błona śluzowa macicy (tzw. endometrium), która złuszcza się w czasie miesiączki, "przez pomyłkę" trafia do jajowodów i nimi dostaje się do jamy brzusznej. Dalej przemieszcza się np. do jajników, jelit, ścian pęcherza, tworząc tam lokalny stan zapalny, który prowadzi do powstania zrostów i różnorodnych objawów chorobowych.

Jakie są jej objawy?

Ewelina Śliwka-Zapaśnik: Najczęściej świadczą o niej: bolesne i bardzo obfite miesiączki, ból w czasie stosunku, czasem plamienie okołomiesiączkowe, niekiedy ślady krwi w moczu lub kale (gdy endometrium wszczepi się w pęcherz lub odbytnicę). Objawy te nie muszą występować jednocześnie.

Jak się wtedy ratować?

Ewelina Śliwka-Zapaśnik: Leczeniem endometriozy zajmuje się ginekolog. Zwykle na podstawie samych objawów jest on w stanie potwierdzić chorobę. Niekiedy ogniska endometriozy widać w badaniu usg narządu rodnego. Czasem, by potwierdzić diagnozę konieczna jest tzw. laparoskopia zwiadowcza.

Na czym ona polega?

Ewelina Śliwka-Zapaśnik: Badanie to odbywa się w szpitalu, w znieczuleniu. W czasie jego trwania lekarz wykonuje się 3 niewielkie nacięcia w brzuchu pacjentki, przez które wsuwa mikrokamerkę, a obraz obserwuje na monitorze. W razie potrzeby w czasie takiego zabiegu za pomocą lasera usuwa się także ogniska endometriozy.

Na czym polega leczenie?

Ewelina Śliwka-Zapaśnik: W wielu przypadkach wystarczy stosowanie tabletek antykoncepcyjnych – sprawiają one, że endometrium nie narasta, a tym samym objawy choroby się zmniejszają. Podobnie działają inne preparaty hormonalne (m.in. danazol, agoniści GnRh). Stosowane są one jednak rzadziej ze względu na ryzyko działań niepożądanych. Cały czas trwają badania nad lekami, które definitywnie rozprawiłyby się z chorobą. Na razie jest to jednak medycyna przyszłości. Endometriozę skutecznie leczy się też operacyjnie – laparoskopowo usuwa się ogniska choroby. Zawsze jednak istnieje ryzyko, że choroba powróci.

Czy to prawda, że endometrioza bywa przyczyną niepłodności?

Ewelina Śliwka-Zapaśnik: Tak. Endometrioza może prowadzić m.in. do niedrożności jajowodów. Wówczas również konieczny jest zabieg, tym razem ich udrożnienia. Jeśli to nie pomoże, i pacjentka wciąż nie może zajść w ciążę, konieczne jest zastosowanie metod wspomaganego rozrodu.