Druga fala epidemii koronawirusa w Polsce osiągnęła apogeum. Liczba zakażeń stale rośnie, a eksperci są przekonani, że nasz system ochrony zdrowia nie wytrzyma tak ogromnego obciążenia i lekarze nie będą w stanie pomóc wszystkim zakażonym w takim stopniu, w jakim by chcieli.

Niestety, ich przypuszczenia potwierdza dr hab. med. Monika Bociąga-Jasik, która pracuje z chorymi na Covid-19 w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Jej zdaniem sytuacja epidemiczna wymknęła się już w Polsce spod kontroli.

Lekarka poinformowała również, że oficjalne statystyki nie ukazują faktycznej skali zakażeń, bo robimy zbyt mało testów i nie docieramy do wszystkich zakażonych. W wielu punktach laboratoryjnych kolejki są zbyt długie, żeby udało się pomóc wszystkim potencjalnym chorym. Sanepid nie jest w stanie opanować sytuacji, bo zarażonych jest zbyt wielu.

My, personel medyczny, nie jesteśmy już w stanie skutecznie, efektywnie walczyć z epidemią. W moim odczuciu, lekarza zakaźnika, to, co widzimy teraz, jest szczytem góry lodowej

- powiedziała dr Monika Bociąga-Jasik