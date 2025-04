34-letnia Samantha Yardley to znana w Wielkiej Brytanii, ekspertka branży fitness, którą w mediach społecznościowych śledzą dziesiątki tysięcy osób. A przynajmniej śledziło, bo po ostatnim występie telewizyjnym kobiety liczba jej fanów na pewno drastycznie spadnie. I nic dziwnego, bo w dzisiejszych czasach body shaming jest wyjątkowo mocno tępioną postawą.

Ekspertka fitness pojawiła się w brytyjskim programie śniadaniowym „This Morning”. Chociaż Yardley przyznała, że „nie zamierza nikogo oceniać”, jej wypowiedź dotycząca osób z nadwagą i otyłych wywołała prawdziwą burzę w sieci.

'We need to make it more inconvenient to be obese'

Should thin people be given jobs over fat people? That’s what Samantha Yardley thinks. She shared her controversial views with Eamonn and Ruth today.

Watch the full conversation 👉 https://t.co/j4twaFY6MK #ThisMorning pic.twitter.com/HEdf7IKb2c

— This Morning (@thismorning) July 22, 2020