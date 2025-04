Reklama

Blur, czyli zamglenie to termin znany fotografom, a także użytkownikom programów do obróbki zdjęć. Dzięki działającym filtrom "soft focus" można lekko rozmyć obraz lub sprawić, że twarz osoby sfotografowanej będzie wyglądać na nieskazitelną i idealnie gładką. Obecnie efekt blur wkracza do kosmetyków.

Czym jest efekt blur

Kosmetyki typu blur to odpowiedź na potrzeby kobiet, które coraz częściej nie chcą długo czekać na efekt działania kremu, pragną natychmiastowego rezultatu

to odpowiedź na potrzeby kobiet, które coraz częściej nie chcą długo czekać na efekt działania kremu, pragną natychmiastowego rezultatu Do kremów ( oprócz rozświetlającej witaminy C, nawilżającego kwasu hialuronowego czy napinającej skórę adenozyny) dodawane są udoskonalające cząsteczki krzemionki i polimerów. Rozpraszają światło, czyli odbijają je pod różnymi katami.

nawilżającego kwasu hialuronowego czy napinającej skórę adenozyny) dodawane są udoskonalające czyli odbijają je pod różnymi katami. Do momentu demakijażu twarz wygląda jak w świetlnej woalce.

twarz wygląda jak w świetlnej woalce. Warto wiedzieć, że w przypadku skóry ze sporymi problemami (np. trądzik zwykły lub różowaty) takie kosmetyki nie pomogą.

(np. trądzik zwykły lub różowaty) takie kosmetyki nie pomogą. Kosmetyki z efektem blur znajdzieszje w ofercie wielu firm, m. in. : Revitalift Magic Blur, L'Oreal Paris; Mezo Lifting Blur, Eveline; Illuminator Cellular Perfect Skin, Nivea.

Autorka jest dziennikarką "Przyjaciółki"

Reklama

Zobacz także:

Kosmetyki rozświetlające

Makijaż rozświetlający

Rozświetlające podkłady