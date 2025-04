A jak aplikacje

Tego trendu nie sposób będzie nie zauważyć w tym sezonie! Barwne naszywki, podobne do tych, które były modne w latach 80. są niezwykłą ozdobą dżinsów. Umieszcza się je na ogół w okolicach kieszeni lub na górnej części nogawki.

UWAGA: Aplikacje przyciągają wzrok! Dbaj więc o to, by zdobiły tylko te miejsca, które chciałabyś wyeksponować, a nie schować.

B jak boyfriendy

O kroju zbliżonym do męskich – to dość kontrowersyjny fason spodni. Jedne kobiety kochają je za luz i wygodę, inne krytykują za brak kobiecości i deformowanie sylwetki.

DO CZEGO JE NOSIĆ: Dobrze wyglądają z nonszalancko wywiniętymi nogawkami, tak by ukazywały kostkę i lekko opuszczone na biodrach. Sprawdzają się zarówno z trampkami jak i szpilkami. Idealny będzie do nich dopasowany podkoszulek lub koszula.

C jak ciemny dżins

Granatowe, nieprzecierane, o prostych nogawkach to tzw. dżinsowy klasyk – model, który jest ponadczasowy.

SKĄD JEGO POPULARNOŚĆ? Po pierwsze pasuje do większości sylwetek, nawet tych pełniejszych, bo ma działanie wyszczuplające i wysmuklające. Po drugie: jest odpowiedni na większość okazji – ciemne, dżinsowe spodnie możesz założyć nawet do biura czy z wizytowym topem na wieczór.

D jak długość nogawki

Przez lata wylansowanych zostało wiele modeli spodni o różnych długościach nogawek: od rybaczek do sięgających ziemi.

JAKIE SĄ TERAZ MODNE: Wśród wąskich spodni królują dżinsy do kostek, dające możliwość wyeksponowania botków czy szpilek. Szersze spodnie typu dzwony powinny mieć nogawkę sięgającą do połowy obcasa butów (to najkorzystniejsza, wydłużająca nogi długość). Modne rybaczki to teraz culottes – nieco szersze o długości za do łydki (skracają optycznie nogi!).

F jak farbowanie

Niegdyś barwnik do dżinsów pozyskiwano z rośliny – indygowca, teraz jest on wytwarzany synetycznie. Atrakcyjny kolor denimu ma jednak wadę – często farbuje (informacja taka jest na ogół podana na metce).

JAK TEGO UNIKNĄĆ: Pierz spodnie wtedy, gdy są naprawdę zabrudzone – im rzadziej, tym lepiej dla ich koloru. Przekręcaj je na lewą stronę i pierz ręcznie lub w pralce w temperaturze 30-40 stopni.

G jak gumka w pasie

Są dwa rodzaje wykończeń z gumką: ozdobne lub praktyczne (wciągnięta w tunelik).

JAK JE NOSIĆ: ładny, gumkowy pas warto wyeksponować, więc noś je z koszulą wkasaną do spodni. Tą w tuneliku schowaj pod bluzką.

J jak jegginsy

To połączenie dżinsów z legginsami – są superwąskie i mają dużo strechu w tkaninie.

DLA KOGO: dobrze wyglądać w nich będą panie o zgrabnych nogach. Wygodne, więc skuszą się na nie aktywne kobiety.

K jak kieszenie

Naszyte na pupie – niby praktyczny element, ale niezwykle ważny dla figury.

JAKIE WYBRAĆ: Duże, naszywane kieszenie z patką dodadzą objętości płaskim pośladkom. Węższe, spiczaste – wysmuklą. Te, których dolne krawędzie skierowane są do środka – nadają pupie krągłości.

L jak lycra

...albo elastan lub spandex. To synetyczne włókno, które zostało wynalezione w 1958 roku przez firmę DuPont.

JAK DZIAŁA: Jego domieszka w denimowej tkaninie sprawia, że spodnie lepiej dopasowują się do sylwetki. To za sprawą lycry również nie wypychają się kolana.

M jak mankiety

Niektóre modele dżinsów o szerokich nogawkach mają zaprasowane mankiety – dodaje im to elegancji. Czasem też wywijamy je przy zbyt długich nogawkach.

DLA KOGO: Nie wybieraj takich fasonów i nie twórz mankietów sama, jeśli jesteś niewysoka, bo optycznie skracają nogi.

N jak nogawki

Kształt nogawek to najważniejszy wyróżnik wśród dżinsów.

JAKIE SĄ RODZAJE: Straight – prosta, niezbyt wąska na całej długości, bootcut – dopasowana u góry, lekko rozszerzająca się u dołu, fit lub slim – bardzo wąska, flared czyli dzwony – o bardzo szeroka dołu.

P jak przetarcia

Kiedyś traktowane jago awagarda, potem zyskały powszechną akceptację, a od wielu sezonów powycierane spodnie są na topie.

KTO POWINIEN ICH UNIKAĆ: Jaśniejsze smugi na udach przyciągają wzrok i optycznie powiększają, dlatego takie dżinsy nie pasują dla kobiet o pełnych udach czy sporej nadwadze.

R jak rozmiar

W zależności od firmy, dżinsowe spodnie mogą mieć rozmiarówkę typu S, M, L i XL lub klasyczną od 34 do 52 (lub więcej) albo charakterystyczną dla dżinsów.

UWAGA: Dżinsy dopasowują się do figury, nie kupuj więc zbyt luźnych.

T jak tkanina

Dżins produkuje się z grubej bawełny (coraz częściej z domieszkami). Jego niezwykłą zaletą jest trwałość.

CIEKAWOSTKA: 150 lat temu z tkaniny tej produkowano namioty i plandeki.



W jak wysoki stan

To te z odpiskiem "high waist" na metce. Mają często doszyty szeroki pas u góry i ładnie przylegają w tym miejscu.

KTO BĘDZIE W NICH DOBRZE WYGLĄDAŁ: To fason dla kobiet o wciętej talii i kształtnych biodrach (o typie klepsydra), bo idealnie je wyeksponuje. Wydłuża też optycznie nogi.

Z jak zapięcie

Najczęściej jest to zamek błyskawiczny lub trzy guziki (głównie w tzw. boyfriendach).

RADA: Do cienkich bluzek wypuszczanych na wierzch dżinsów wybierz spodnie z suwakiem po boku (nie będzie się odznaczał).

Anna Mietelska