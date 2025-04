O tym przypadku rozpisywały się media na całym świecie. 29-letnia Kanadyjka została matką i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Lauren jest dziewicą.

Lauren pochodzi z religijnej i konserwatywnej rodziny mieszkającej w mieście Manitoban. O tym, dlaczego zachowała dziewictwo tak długo, krążą rozbieżne opinie: część mediów podaje, że kobieta nie czuje pociągu seksualnego i nie czuła potrzeby związywania się z kimkolwiek, inne zaś donoszą, że Lauren próbowała wprawdzie umawiać się z mężczyznami, ale nie była z tych prób zadowolona.

Pamiętam, kiedy założyłam sobie profil na portalu randkowym i pierwszy komentarz, jaki otrzymałam, brzmiał: „Czy chcesz mi usiąść na twarzy?” – powiedziała jednemu z portali internetowych.

Z powodów hormonalnych Lauren późno dojrzewała, co stało się powodem jej wyśmiewania w szkole. Jako młoda dziewczyna nabawiła się przez to stanów lękowych.

Od początku wiedziałam, że jestem inna. Urodziłam się z niedoczynnością przysadki, co oznacza, że moja przysadka mózgowa nie jest prawidłowo uformowana. Nie wysyła właściwych sygnałów hormonalnych do innych gruczołów w ciele, takich jak gruczoł adrenalinowy czy jajniki. Z tego powodu, muszę przyjmować hormony, by to wyrównać. – powiedziała Lauren.

Lauren była rozczarowana próbami znalezienia odpowiedniego mężczyzny i postanowiła, że nie potrzebuje związku do tego, by być szczęśliwą. Bardzo chciała jednak mieć dziecko. By spełnić swoje marzenie, skorzystała z banku spermy i przeszła sztuczne zapłodnienie.

Zapłodnienie dziewicy nie było łatwe i odbywało się zupełnie inaczej niż u większości kobiet – opowiedziała o tym w mediach dr Geetha Venkat, szefowa jednej z brytyjskich klinik zajmujących się płodnością:

Nie możemy wykonać żadnej procedury przez pochwę. Nie możemy naruszyć błony dziewiczej, w związku z czym musimy wykonać skan brzucha w miejscu, które nie jest zbliżone do macicy i jajników. Badamy krew, sprawdzamy hormony. Pobieramy jajeczka z podbrzusza.

„Ciąża u dziewicy” – to zdecydowanie brzmi dziwnie, ale warto zaznaczyć, że chociaż taka sytuacja zdarza się bardzo rzadko, w USA w samym tylko 2013 roku jedna na 200 kobiet zaszła w ciążę nie w wyniku stosunku seksualnego. Dziewica wszak także może zajść w ciążę – chociażby w trakcie pettingu.

A co o swoim dziewictwie myśli Lauren? Kobieta zapowiedziała, że chce w przyszłości stracić dziewictwo i planuje zrobić to przed 35. rokiem życia. Na pewno jednak nie zdradzi tej tajemnicy swojemu partnerowi. „To by było zbyt upokarzające – powiedziała. – Jeśli kiedyś zdecyduję się na seks, nie zdradzę partnerowi, że jestem dziewicą. Może będę tego żałować po latach, kto wie”.

