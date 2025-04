Uczniowie klas I-III od 25 maja br. mogą uczęszczać na zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne w szkołach. Wciąż jednak większość uczniów pozostaje w domach i korzysta z kształcenia na odległość.

Niektórzy obawiają się, że zdalne nauczanie nie przynosi takich efektów jak nauka stacjonarna w szkołach. Niestety do końca roku szkolnego dzieci nie wrócą do szkół.

Do końca roku szkolnego zajęcia dydaktyczne dla wszystkich uczniów nie wrócą do placówek. Dziś podczas konferencji prasowej zapowiedziano, że do wakacji będzie działać kształcenie na odległość.

Od dziś, czyli od 1 czerwca dostępne są konsultacje z nauczycielami dla wszystkich uczniów, jednak w ostatnim miesiącu tego roku szkolnego nie nastąpi powrót zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych ani w szkołach średnich.

Przypomnę, że jest możliwość odbywania konsultacji, one będą mogły się odbywać do końca zajęć dydaktycznych, ale już fizycznie w dużych grupach całe klasy nie wrócą do szkół przed wakacjami. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe już od września tego roku.

- powiedział minister edukacji Dariusz Piontkowski.