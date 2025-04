Można efektownie urządzić wnętrze bez dywanu i zasłon, ale pokój, w którym nie ma żadnej tkaniny, rzadko kiedy bywa atrakcyjny. Dlatego, nawet zagorzali zwolennicy stylu minimalistycznego, na ogół decydują się na narzutę, serwetę na stół czy tapicerowane krzesła. Szukają sposobu by ocieplić wnętrze. Zamiast typowych fabrycznych tkanin, możesz wykorzystać zrobione na drutach lub szydełku. Wprowadzają specyficzny klimat, zupełnie inny niż np. połyskliwe poliestry. Są bowiem grubsze, mają wyrazistą fakturę, raczej nie kojarzą się z elegancją, ale za to z ciepłem i swojskością. Jeśli masz trochę wolnego czasu i odrobinę manualnych zdolności, wyczaruj sama ładne wełniane lub włóczkowe dekoracje do ozdobienia domu. Są na topie! Przedstawiamy kilka propozycji. Prostych, a efektownych.

Dzianina w mieszkaniu

Koszyczki na szklanki. Pamiętasz metalowe koszyczki na szklanki sprzed lat? Włóczkowe jeszcze lepiej chronią przed poparzeniem,a do tego są urocze. Zrób je ściągaczem - jedno oczko prawe, jedno lewe.

Pamiętasz metalowe koszyczki na szklanki sprzed lat? Włóczkowe jeszcze lepiej chronią przed poparzeniem,a do tego są urocze. Zrób je ściągaczem - jedno oczko prawe, jedno lewe. Kolorowy pled z prostokątów. Z włóczek w kilku kolorach zrób szydełkiem lub na drutach 18 prostokątów 30 x 50 cm (na szydełku półsłupkami, na drutach oczka prawe). Zszyj po 6 prostokątów jednym kolorem włóczki, wzdłuż dłuższych boków. Powstaną 3 pasy-szale, które zszyj ze sobą.

Z włóczek w kilku kolorach zrób szydełkiem lub na drutach 18 prostokątów 30 x 50 cm (na szydełku półsłupkami, na drutach oczka prawe). Zszyj po 6 prostokątów jednym kolorem włóczki, wzdłuż dłuższych boków. Powstaną 3 pasy-szale, które zszyj ze sobą. Ramka z włóczki. Zrobienie takiego wzoru na drutach (warkocze, bąbelki), wymaga sporych umiejętności. Możesz jednak w sklepie z używaną odzieżą kupić sweter za 5 zł, pociąć i obszyć nim starą ramkę.

Zrobienie takiego wzoru na drutach (warkocze, bąbelki), wymaga sporych umiejętności. Możesz jednak w sklepie z używaną odzieżą kupić sweter za 5 zł, pociąć i obszyć nim starą ramkę. Kieszenie na kanapę. Przydadzą się na okulary i czasopisma. Wydziergaj szeroki szal lub wykorzystaj stary (ok. 1 m), zawiń jeden koniec, tworząc kieszeń (ok. 40 cm), przeszyj ręcznie, tworząc mniejsze kieszenie. Zamocuj na podłokietniku kanapy.

Przydadzą się na okulary i czasopisma. Wydziergaj szeroki szal lub wykorzystaj stary (ok. 1 m), zawiń jeden koniec, tworząc kieszeń (ok. 40 cm), przeszyj ręcznie, tworząc mniejsze kieszenie. Zamocuj na podłokietniku kanapy. Szydełkowe poduszki. Uszyj lub kup nieduże okrągłe poduszki. Z resztek włóczek w kilku kolorach, pasujących do siebie i do wnętrza, wydziergaj serwetki o średnicy poduszek. Przyszyj je do poduszek. Możesz wymościć nimi twarde siedziska krzeseł, taboretów, ułożyć na kanapie, lub podłodze.

