Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w sklepach z dewocjonaliami można znaleźć najróżniejsze gadżety religijne - od plastikowej Matki Boskiej na wodę święconą po gry planszowe i kubki.

Sklep "Dystrybucja Katolicka" poszła jednak o krok dalej i lansuje… pluszową zabawkę przedstawiającą Jezusa Chrystusa. Cena? 129 złotych, choć obecnie trwa promocja i można go kupić 30 złotych taniej.

Na stronie internetowej sklepu możemy przeczytać, że:

Maskotka powstała w oparciu o objawienia świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Na tunice ma wyhaftowane Najświętsze Serce Jezusa.

Podane są również cechy zabawki:

wysoka jakość wykonania

ciało i tunika z wyjątkowo miękkiego pluszu

włosy z wełny

wyszywane oczy, brwi i uśmiechnięte usta

naszyty nos, pasek i sandały

wysokość 30 cm, zabawka stoi

wyprodukowane zgodnie z normą europejską EN71

łatwa do czyszczenia powierzchnia

świetny prezent dla noworodka

dostarczamy go w torbie z PVC.

Pod facebookowym postem informującym o sprzedaży zabawki, pojawiło się mnóstwo komentarzy. W ogromnej większości tych negatywnych. Komentujący zarzucają, że produkcja pluszaka służy tylko "zbijaniu kasy i tak już obrzydliwie bogatemu kościołowi" (tylko 1 Euro ze sprzedaży każdej maskotki przeznaczane jest na cele dobroczynne) i podkreślają, że Pismo Święte wyraźnie zabrania tworzenia jakichkolwiek podobizn Boga. Część z nich porównuje maskotkę Jezusa do… Świeżaków - "czy o nie też będzie taka walka?"

Jeśli nie jesteś przekonana, czy zakup maskotki to dobry pomysł, to sklep podaje także "przykłady zastosowania" zabawki.

Na pierwszym miejscu znalazła się oczywiście modlitwa: pluszowy Jezus może być używany jako doskonała pomoc modlitewna. Może też służyć jako maskotka do zasypiania: pluszowy Jezus jest wykonany z wyjątkowo miękkiego pluszu, a dzieci pokochają go podczas zasypiania. Można go również zabierać do kościoła: pluszowy Jezus to wspaniała zabawka do spokojnej zabawy dla dzieci w czasie Eucharystii. Dziecko z łatwością wyobraża sobie sytuacje Ewangelii, gdy ma w ręku prawdziwą zabawkę Jezusa.

To jak? Kupujecie?

