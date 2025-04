Autobusy i tramwaje będą poruszać się trasami objazdowymi (szczegółowe informacje na ztm.waw.pl ). A wszyscy ci, którzy postanowią jednak spróbować wrócić do domu samochodem utkną w kilkukilometrowych korkach. Tak, dzisiaj Warszawa nie będzie miastem przyjaznym ani dla kierowców ani dla pasażerów komunikacji miejskiej. Jedyna nadzieja w metrze. I na metro namawiają dzisiaj szczególnie miejskie służby, m.in. Zarząd Transportu Miejskiego.

Zaczęło się już o godz. 10.00, od pierwszej manifestacji przed Sejmem. Kolejne ruszą o godz. 13.00 i 14.00. Największy paraliż nastąpi jednak około godz. 16.30, czyli w środku godzin szczytu. Wtedy to z ronda de Gaulle’a wystartuje zaplanowany marsz Komitetu Obrony Demokracji. W tym roku odbędzie się pod hasłem: „Stop dewastacji Polski”, w ramach którego protestujący będą prezentować 13 antyrządowych postulatów.

Część uczestników marszu KOD-u będzie gromadzić się w centrum już około godz. 15.00, dlatego też służby miejskie szykują się na korkowy armageddon z wyprzedzeniem. Stanie Trakt Królewski i Aleje Jerozolimskie, którymi KOD-owcy przejdą w stronę placu Starynkiewicza, a następnie pod siedzibę Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej. W ślad za KOD-owcami ruszą zwolennicy PiS-u, co oznacza, ze dwie duże manifestacje zdublują się w okolicy pl. Trzech Krzyży. To tam około 18 nastąpi kumulacja manifestujących. Prawdopodobnie protesty potrwają aż do godz. 21.00. Nie do końca wiadomo, czy zwolennicy rządu pozostaną na miejscu, czy też przejdą Al. Ujazdowskimi do ul. Belwederskiej i Gagarina – w ratuszu są różne informacje na ten temat. Jedno jest pewne. Centrum stolicy lepiej omijać dzisiaj szerokim łukiem.

ZTM informuje bowiem o wyłączeniu ruchu tramwajowego w Al. Jerozolimskich. Nikt nie przejedzie też raczej ul. Marszałkowską czy al. Jana Pawła II i Chałubińskiego. Tutaj będzie jeździć linia zastępcza, od kina Femina do GUS-u. Wszelkie plany w centrum zdecydowanie lepiej przełożyć na kolejne dni. Nawet jeśli wybierzemy metro, które specjalnie dzisiaj ma kursować co 3 minuty, prawdopodobnie ilość pasażerów będzie rekordowa.

