Drzewka mogą rosnąć nie tylko w gruncie, ale także w donicach i skrzyniach. Oczywiście w pojemniku, choćby był bardzo duży, nie posadzimy olbrzyma klona czy kasztana, ale coś mniejszego sadźmy bez obaw. Nawet jedna taka większa roślina na balkonie sprawia, że staje się on ogrodem w miniaturze. Na balkonowe minidrzewka nadaje się wiele iglaków, wolno rosnące odmiany brzóz, jabłoni i wierzb. Szczególnie urokliwe są kwitnące drzewka. Mogą nimi być np. azalie, rododendrony, krzewuszka, hortensja, a także fuksja, datura, egzotyczna bugenwilla i cytrusy. Niektóre z nich trzeba jednak chronić przed chłodem. Na zimę przenosimy je do pomieszczenia o temperaturze 12–15 st. C.Najlepsze warunki drzewka będą miały w dużych pojemnikach wielkości wiaderka lub większych. Zmieści się tam sporo ziemi.

Drzewka na balkonie



Bugenwilla

W krajach śródziemnomorskich porastają płoty i altany. Wyglądają bajkowo. My możemy ją uprawiać w dużych skrzyniach i pojemnikach w formie drzewek na słonecznym balkonie. Kwitną od maja do września. Mała kwitnąca roślina kosztuje 25–30 zł.

Datura

Nazywana jest też bieluniem i anielskimi trąbami. Doskonale rośnie na słonecznym bal- konie, osłoniętym od wiatru i stanowi piękną dekorację do przymrozków. Cena dwuletniej sadzonki, która latem zakwitnie: ok. 20 zł. Trzeba ją nawozić od kwietnia do września raz w tygodniu.

Cytrusy

Miłośnicy tych uroczych drzewek, którzy uprawiają je na parapecie, na lato mogą je śmiało wynieść na balkon. Najpierw wietrzymy je kilka godzin, a gdy zrobi się ciepło, zostawiamy aż do jesieni.

Fuksja

Ta popularna niegdyś w Polsce roślina doniczkowa teraz przeżywa renesans. Pędy początkowo rosną ku górze, a potem zwieszają się. Można je przycinać, nadając im formę drzewek. Kwitną do września. Odmian i kolorów fuksji jest bez liku. Warto kupić roślinę już teraz (ukorzeniona sadzonka kosztuje 6 zł), potrzymać do maja w domu, a potem, wystawić na balkon. Odpowiada jej półcień.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"