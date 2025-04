Żele antybakteryjne i dezynfekujące stały się towarem deficytowym. W trakcie pandemii koronawirusa ich stosowanie jest szczególnie ważne. Może bowiem uniemożliwić rozprzestrzenianie się zarazków i uchronić cię przed zarażeniem.

Reklama

Na szczęście środek antybakteryjny do dłoni i ciała możesz zrobić w domowych warunkach. Wystarczy wysokoprocentowy alkohol etylowy i żel aloesowy. Kupić można go chociażby w Hebe i Kontigo. Niestety, zapasy tego specyfiku szybko się kurczą i już wkrótce jego także może zabraknąć.

Domowy żel aloesowy - przepis

Żel z aloesu również możesz zrobić samodzielnie. Oczywiście wtedy, kiedy masz w domu aloes w doniczce. Jak się do tego zabrać? Nic prostszego! Oto przepis w kilku krokach.

Składniki:

kilka grubych liści aloesu,

woda.

Sposób przygotowania:

Liście aloesu obierz z zielonej skórki i igieł.

Żelowe, przezroczyste wnętrze zbierz do miseczki.

Dodaj kilka łyżek wody.

Całość dokładnie zblenduj, aż żel stanie się jednolity.

Tak powstały żel połącz np. ze spirytusem salicylowym i olejkiem eterycznym, a uzyskasz gotowy żel antybakteryjny. Przelej go do małych buteleczek, żeby móc nosić go ze sobą w torebce lub plecaku. Dodanie aloesu do środka dezynfekującego zapobiegnie przesuszaniu skóry przez alkohol.

Koronawirus w Polsce - zasady bezpieczeństwa

W Polsce liczba zakażeń koronawirusem ciągle rośnie. Żeby uniknąć dalszego rozprzestrzeniania się pandemii, w całym kraju wprowadzono szczególne zasady bezpieczeństwa.

Rząd podjął decyzję o zamknięciu szkół i wszystkich placówek oświatowych. Nieczynne są kina, muzea i wiele innych miejsc publicznych. Wiele firm kieruje pracowników na pracę zdalną. Sklepy takie jak Lidl i Biedronka wprowadziły szczególne środki ostrożności, zwłaszcza w kwestii czystości i dezynfekcji. Władze namawiają Polaków do pozostania w domach w miarę możliwości i unikanie miejsc publicznych.

Reklama

Zobacz więcej wiadomości o koronawirusie: