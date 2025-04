Dzieci niestrudzenie zwiedzają całe mieszkanie. Nawet jeśli wydają się jeszcze mało sprawne ruchowo, to nie lekceważ ich możliwości. Bądź pewna, że twój szkrab jest w stanie wdrapać się na parapet, na regał czy otworzyć najwyższą szufladę w komodzie. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo dziecka wprowadź w mieszkaniu drobne zmiany. Sprawdź czy meble są stabilne. Jeśli któryś jest chybotliwy, napraw lub, gdy jest to możliwe, przymocuj do ściany, aby się nie przewrócił na malucha. Pamiętaj, że w domu może dojść do poparzenia, zatrucia detergentami, groźnych upadków, skaleczeń lub przytrząśnięcia paluszków.

Dom bezpieczny dla dziecka

Blokada szuflad i szafek. Są takie meble i schowki, których dziecko nie powinno otwierać. Należą do nich chociażby te kuchenne, ze sztućcami, tarkami, drobnym sprzętem AGD. W sklepach jest wiele blokad, są bardzo łatwe w montażu (2–15 zł). Zabezpieczenie okien i drzwi. W supermarketach budowlanych poszukaj listew lub podkładek uniemożliwiających otwarcie drzwi oraz klamek z kluczykiem do okien (5–25 zł). Są też rolety bez sznurków, bezpieczniejsze dla maluchów od tradycyjnych. Zatyczki do gniazdek. Włożenie paluszka, widelca, patyczka grozi porażeniem prądem. Dlatego koniecznie zabezpiecz wszystkie gniazdka zaślepkami. Pasują do gniazdek z bolcami i bez (ok. 6 zł). Osłona kuchenek. Jej montaż na brzegu płyty grzewczej to zaledwie kilka ruchów. Dziecko nie dosięgnie do palników ani garnków. Są też osłony na piekarnik (80–250 zł). Mata do wanny. Zmniejsza ryzyko poślizgnięcia się dziecka w czasie kąpieli. Zazwyczaj ma zabawny kształt, można ją prać w pralce. Po każdym użyciu trzeba wysuszyć, aby nie rozwijały się pleśnie (ok. 20 zł). Nakładki na narożniki mebli. Dzieci często obijają się o stół lub ławę. Czasem kończy się to guzem, ale często nawet raną. Plastikowe nakładki są miękkie, w mocnym kolorze, aby były widoczne i ostrzegały malucha 2 zł. Barierka na schody i do pokoju. Uniemożliwi ciekawskiemu malcowi dostęp do schodów lub do pomieszczenia, gdzie może być niebezpiecznie. Jest to rodzaj płotka z metalu lub drewna. Większość bramek montuje się rozporowo, bez konieczności wiercenia otworów (od 90 zł). Detergenty wysoko. Wszystkie detergenty trzymaj poza zasięgiem rączek dziecka. Szczególnie niebezpieczne są płyny do toalet. Staraj się używać bezpieczne i łagodne środki czystości, które nie powodują uczuleń.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"