W dzisiejszych czasach wydaje się normą, że związki opierają się na partnerstwie i równym podziale obowiązków domowych. Czasy, kiedy to tylko kobiety były strażniczkami domowego ogniska, odeszły w zapomnienie, a mężczyźni coraz lepiej radzą sobie w kwestii opieki nad dziećmi i zajmowania się domem. Niestety, ostatnie badania pokazują, że równy podział opieki nad dziećmi to dla wielu związków tylko mrzonka.

Sprawą zajęli się eksperci z Office for National Statistics w Wielkiej Brytanii. Z ich analizy wynika, że statystycznie to na kobiety spada aż 99% opieki nad dziećmi. Mężczyźni poświęcają bowiem dzieciom średnio zaledwie 17 minut dziennie.

