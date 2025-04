Przez lata piliśmy herbatę z cytryną. Dla smaku i aromatu, ale i dla zdrowia, bo medycyna ludowa poleca herbatę z cytryną na przeziębienie. Niedawno rozniosła się wieść, że to prawie trucizna... Na szczęście to nieprawda. Można także dodawać do naparu imbir, miód, goździki i wiele innych przypraw.

Dodatki do herbaty

Cytryna. Prawda jest taka, że szkodliwy związek glinu, którym niedawno nas straszono, powstaje tylko w kontakcie plastra cytryny czy też soku z cytryny z fusami. Do herbaty bez fusów, zaparzonej w dzbanku i przelanej do filiżanki lub kubka możemy więc dodawać jej tyle, ile lubimy.

Pomarańcza i pigwa. Nieco inaczej, ale również cytrusowo smakuje herbata z plasterkiem pomarańczy i z sokiem lub konfiturą z pigwy. Dodatkowo można jeszcze wzbogacić taką herbatę, wrzucając goździk lub np. kardamon. To wspaniały rozgrzewający napój.

Miód, konfitury, sok malinowy. To typowo polskie dodatki. Konfitura, zwłaszcza z róży jest wykwintnym dodatkiem dla smaku. Miód i sok malinowy pomagają zwalczać przeziębienie.

Imbir. Jeśli chcesz, aby herbata mocno cię rozgrzała, gdy przemarzniesz lub czujesz, że zaczyna się ból gardła, możesz dodać do niej łyżeczkę drobno posiekanego świeżego imbiru. Zaraz po zaparzeniu, gdy jest jeszcze bardzo gorąca. Taki napój również dosładza się miodem wg uznania.

Listki mięty, kwiat hibiskusa. Zielona herbata bardzo dobrze się komponuje z niewielkim dodatkiem świeżej mięty, suszonych kwiatów hibiskusa, a nawet wrzosu. Relaksuje i uspokaja.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"