Aby wystąpić o dopłatę do prądu (dodatek energetyczny), musisz spełnić łącznie poniższe warunki:

Reklama

masz przyznany dodatek mieszkaniowy,

podpisałaś umowę sprzedaży energii,

mieszkasz w miejscu dostawy energii elektrycznej lub paliw gazowych.

Ile dostaniesz

Dodatek do 30 kwietnia 2016 r. wynosi miesięcznie:

11,09 zł dla osoby samotnej;

dla osoby samotnej; 15,40 zł – dla rodziny liczącej 2–4 osób;

– dla rodziny liczącej 2–4 osób; 18,48 zł – gdy rodzina składająca się co najmniej z 5 osób.

Kwotę świadczenia na okres od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. ogłosi minister właściwy do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Formalności

Starając się o dopłatę, złóż w ośrodku pomocy społecznej:

wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,

energetycznego, kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Decyzję podejmuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Powinnaś ją otrzymać w ciągu miesiąca. Jeśli dostaniesz odmowę, możesz złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Uwaga! Dodatek wypłaca się do dnia 10 każdego miesiąca z góry (wyjątek – styczeń, w którym dodatek wypłaca się do 30 stycznia).

Alicja Hass, autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

Przeczytaj również:

Jak zaoszczędzić energię elektryczną w domu?

Reklama

Jakie zasiłki otrzymasz z pomocy społecznej?