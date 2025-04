Szacuje się, że dzięki zmianom 40 tys. osób nabędzie prawo do świadczeń lub je utrzyma. W naliczaniu wysokości świadczenia ma być stosowany mechanizm „złotówka za złotówkę”. Co to znaczy?

Ważna zmiana dot. alimentów od 1 października 2020



Do tej pory kryterium dochodowe w przypadku alimentów z funduszu alimentacyjnego, wynosiło 800 zł na osobę w rodzinie. Od 1 października 2020 kwota ta zostanie podniesiona o 100 zł, zatem wyniesie 900 zł.

Co ważne, przekroczenie progu nie będzie skutkowało utratą prawa do świadczenia. Mechanizm „złotówka za złotówkę” oznacza, że świadczenie będzie pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium.

Dzięki tym zmianom, ponad 40 tys. osób utrzyma lub nabędzie prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które dzisiaj wynosi średnio 411 zł. To istotne wsparcie w przypadku bezskuteczności egzekucji zasądzonych na dzieci alimentów. - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Najniższa wartość wypłacanego świadczenia wyniesie minimum 100 zł. Maksymalnie może wynieść 500 zł.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Kwota świadczenia zależy od tego, w jakiej wysokości ustalone zostały alimenty na dziecko. Alimenty z funduszu alimentacyjnego są wypłacane w sytuacji, gdy dojdzie do bezskuteczności egzekucji.

Osoba uprawniona do świadczeń z funduszu alimentacyjnego może pobierać je do ukończenia 18. roku życia, jeśli kontynuuje naukę - do 25. roku życia, a w przypadku niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenie nie przysługuje, jeśli osoba uprawniona przebywa w pieczy zastępczej, w instytucji, która zapewnia całodobowe utrzymanie lub która zawarła związek małżeński.

