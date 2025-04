Oto kilka porad, czym kierować się przy wyborze okularów.

Twarz sercowata

Tego typu kształt twarzy cechuje dość szerokie, zaokrąglone czoło oraz wąska broda. By optycznie ujednolicić różniące się szerokości czoła i żuchwy powinnaś wybierać oprawki zaokrąglone przy skroniach i nosie. Kolory okularów powinny być w ciemniejszych, wyszczuplających odcieniach.

Twarz owalna

To najłatwiejszy do doboru okularów kształt, ponieważ twarz owalna jest proporcjonalna. Możesz ją jednak dodatkowo wysmuklić, stawiając na delikatnie zaokrąglone oprawki. By nie obciążać optycznie twarzy, wybieraj te o cienkich, prawie niewidocznych liniach.

Twarz trapezowa

W przeciwieństwie do sercowatej, w tym przypadku to odległość między skroniami jest mniejsza od szerokości żuchwy. Wybieraj więc oprawki wydłużone w ich górnej części. Przy tym kształcie twarzy możesz spokojnie dobierać kolorowe okulary, ale tylko w części nausznej.

Twarz pociągła

Zadanie jakie powinny spełniać Twoje okulary to optyczne skrócenie twarzy. Wybieraj więc oprawki kwadratowe, ale nisko osadzone (wydłużone w ich dolnej części). Tak, aby znajdowały się równo pośrodku twarzy. Możesz bez obaw nosić kolorowe okulary.

Twarz okrągła

Jeśli masz zaokrągloną twarz i widoczne "pućki", wybieraj "kocie" oprawki. To znaczy takie, które są okrągłe, ale z wyciągniętą ich górną częścią. Okulary typu pin-up, tak naprawdę pasują do każdego kształtu twarzy. Jednak w tym przypadku sprawiają, że twarz jest bardziej pociągła i szczuplejsza.

Twarz prostokątna

Jeśli Twoja twarz ma ostre zakończenie linii żuchwy i czoła, wybieraj mocno zaokrąglone oprawki. Złagodzą kontur twarzy, dodając mu delikatniejszej linii. Dolna część okularów powinna być wydłużona, a górna oparta na linii brwi.

