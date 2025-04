„Alarm załączył się dziś tj. 3 lutego o 5:35. Od razu do Okna Życia udała się siostra ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. W łóżeczku leżał chłopczyk. Noworodek został zabrany przez pogotowie i przebywa w ostrowskim szpitalu, gdzie przechodzi badania” – napisał na swoje stronie Caritas Polska. Dziecko, jeszcze z pępowiną, zawinięte jedynie w ręcznik było wychłodzone, miało problemy z oddychaniem, ale jak zapewniają lekarze jego stan jest stabilny. Przyszło na świat kilka godzin wcześniej. Nie znaleziono przy nim kartki z wiadomością od matki.

Reklama

Chłopiec, któremu siostry nadały imię Błażej, na cześć patrona 3 lutego jest pierwszym noworodkiem, który trafił do ostrowskiego Okna Życia. Powstałe ponad rok temu Okno przy Klasztorze Sióstr św. Elżbiety przy ul. Gimnazjalnej miało zapobiec porzucaniu dzieci na ulicach Ostrowa Wielkopolskiego. Tak jak to miało miejsce na początku grudnia 2015 roku, kiedy matka zostawiła niemowlę na poduszce, na ulicy na Nowej Krępie.

Kobieta usiłowała zabić dziecko córki.

Niedługo po znalezieniu Błażeja, do szpitala trafiła także jego domniemana, 17-letnia matka, a sprawą zajęła się… prokuratura. Ma wyjaśnić, czy doszło do porzucenia dziecka przez matkę. A wszystko za sprawą dwóch zgłoszeń, które otrzymała policja krótko po odnalezieniu chłopca. „Życzliwi” donieśli na 17-latkę, która urodziła chłopca i zostawiła w Oknie Życia. Młodej matce grozi teraz do trzech lat więzienia.

– Ustaleni zostali matka oraz ojciec dziecka. Prokurator wystąpił do sądu rodzinnego z wnioskiem o wydanie zarządzeń opiekuńczych, w tym wszczęcia postępowania o ustanowienie opieki prawnej do reprezentowania dziecka – poinformował Polską Agencję Prasową rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.

Warto podkreślić, że blisko 60 Okien Życia działających na terenie całej Polski uratowało życie ponad setki dzieci. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że sprawa Błażeja nie wystraszy innych kobiet, które z różnych powodów rozważają skorzystanie z Okien Życia.

Reklama

W Iławie znaleziono dwa martwe noworodki. Kto zabił dzieci?