Jeszcze do niedawna większość Polaków nie wyobrażała sobie picia wody z kranu. Uważali, że jest brudna, niesmaczna i pełna bakterii. Jeśli już z kranu, to tylko przegotowana. Na szczęście w ostatnich latach ten trend się odwrócił. W samej Warszawie w 2016 roku po wodę prosto z kranu sięgał już co trzeci mieszkaniec stolicy.

To pocieszające, że jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, że kranówka jest nie tylko smaczna, ale również bezpieczna, bo codziennie badana w specjalistycznych laboratoriach. I tania. Oszczędność w porównaniu do tej butelkowanej jest nieporównywalna.

Fakty i mity na temat kranówki

Jaka jest jakość wody z kranu?

Jakość wody płynącej w stołecznych wodociągach spełnia unijne standardy, które są bardziej rygorystyczne niż te opracowane przez Światową Organizację Zdrowia. Woda dostarczana do warszawskich kranów jest czysta bakteriologicznie, tak więc jej gotowanie jest niepotrzebne.

Jak wygląda proces oczyszczania wody?

Zanim woda pojawi się w kranie musi przejść skomplikowane procesy uzdatniania, np. ozonowanie i filtrację w gigantycznych komorach wypełnionych prawie trzymetrową warstwą węgla aktywnego.

Badanie warszawskiej kranówki jest wyjątkowe

Jakość warszawskiej wody jest codziennie badana w laboratoriach, ale nie tylko. Jak się okazuje, w wodociągach warszawskich pierwszymi testerami wody z Wisły są... małże z gatunku skójka zaostrzona. Specjalne akwarium z tymi mięczakami znajduje się w studni "Gruba Kaśka", a dzięki czujnikom podłączonym do małży ich zachowanie jest na bieżąco obserwowane na ekranie komputera. Jeżeli co najmniej połowa z nich gwałtownie się zamknie oznacza to, że w rzece mogły znaleźć się zanieczyszczenia. Od tego momentu specjaliści mają ok. 30 godzin na podjęcie odpowiednich działań, zanim jeszcze woda trafi do stacji uzdatniania. Tyle czasu przesącza się ona przez dno Wisły do drenów czyli ażurowanych rur, którymi jest pobierana.

Woda z kranu a minerały

Stołeczna kranówka jest wodą średniozmineralizowaną, co oznacza, że w jej jednym litrze znajduje się około 10 mg magnezu oraz 66 mg wapnia - biopierwiastków odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu, m.in. właściwą pracę organów, budowę kości czy gospodarkę hormonalną. Poza tym jest też tania - litr warszawskiej kranówki kosztuje nieco ponad 1 grosz.

Pyszna kranówka nie tylko dla warszawiaków

Jeśli mieszkasz w dużym lub średnim mieście, twoja woda jest z pewnością bardzo często kontrolowana. Jest badana zarówno przed wpuszczeniem, jak i podczas transportu siecią wodociągową. Jedynym i za razem najkrótszym odcinkiem, na którym za wodę nie odpowiada jej producent, jest instalacja wodociągowa w budynku. Za jej stan odpowiada zarządca.

Jeśli mieszkasz na wsi lub w małym mieście i nie masz zaufania do swojej wody, możesz zadzwonić i zapytać o jej jakość w zaopatrującym cię zakładzie wodociągowym, lokalnej stacji sanepidu albo zlecić dodatkowe badanie we własnym zakresie. Jeśli masz wodę z własnej studni za jej jakość i badanie odpowiadasz sam.