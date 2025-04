W 2012 roku było 5300 takich przypadków. Dwa lata później było ich już niemal 3 razy tyle. W 2018 roku było to już ponad 40 tys. A do tego liczba stale rośnie. Potwierdzają to dane Państwowego Zakładu Higieny. Co prawda, nie spadliśmy jeszcze poniżej progu wyszczepialności, który chroni całą populację przed powrotem zakaźnych chorób, ale zmierzamy w tym kierunku.

Jeśli liczba odmów wyniesie 100 tys. rocznie, to prawdopodobieństwo, że niezaszczepione dzieci spotkają się w przedszkolu lub szkole. A to oznacza poważne ryzyko wybuchu epidemii chorób zakaźnych.

Gdzie jest najwięcej niezaszczepionych dzieci?

Najgorzej sytuacja wygląda na Pomorzu (7,45 przypadków odmowy na 1 tys. mieszkańców), na Śląsku (5,68 na 1 tys.) i w Wielkopolsce (5,23 na 1 tys.). Rosnąca z roku na rok liczba odmów szczepień to efekt skuteczności ruchów antyszczepionkowych.

Najlepiej jest na Podkarpaciu i na terenach wschodnich, bo tam lekarze cieszą się autorytetem.

Dlaczego Polacy boją się szczepić dzieci? Nie wiadomo...

Wbrew pozorom wcale nie powikłań. Jak wynika z raportu Głównego Inspektoratu Sanitarnego, takich niepożądanych odczynów poszczepiennych (zaczerwienienia, wymioty, gorączka) notuje się nieco ponad 2 tysiące rocznie. To co prawda niemal dwa razy tyle, co 5 lat wcześniej, ale to efekt tego, że są częściej wpisywane do dokumentacji medycznej. Ciężkich przypadków jest zaledwie 4-5 w skali roku.

A to wszystko przez jeden dokument...

Paradokument Andrew Wakefielda "Wyszczepieni" (Vaxxed), wyemitowany w maju 2017 roku nie pozostawiał wątpliwości: szczepionki mogą wywoływać autyzm. Niestety film ani słowem nie wspomina, że jego autor stracił prawo do wykonywania zawodu lekarza w Wielkiej Brytanii, że jedenastu współautorów niesławnego artykułu w "The Lancet" odcięło się od tej publikacji i pismo ostatecznie ją wycofało.

Choć wprowadzono obowiązkowe szczepienia, ciężko to egzekwować. Na razie jedyną bronią w tej walce są mandaty. W 2016 r. państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni wystosowali do uchylających się 4081 upomnień wzywających do wykonania obowiązku szczepień ochronnych, grożąc skierowaniem sprawy na drogę egzekucji administracyjnej.

