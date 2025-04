Brak namiętności? Oddalenie się emocjonalne? A może częste kłótnie? Nic z tych rzeczy – najnowsze badanie wykazało, że kobiety zdradzają z zupełnie innego powodu…

Nie kupujesz, a więc nie kochasz?



Według badań przeprowadzonych w 2012 roku przez Journal of Merita and Family Therapy zdrady dopuszcza się aż 22% żonatych mężczyzn i 14% zamężnych kobiet. Mimo że panie nie wyprzedzają w tym zakresie panów, to jednak „skoki w bok”, których się dopuszczają, są bardziej przemyślane i emocjonalne, przez co stanowią dużo większe zagrożenie dla związku.

Dlaczego kobiety zaradzają? Powodów może być wiele, ale znacznie rzadziej niż panowie robią to tylko z pobudek seksualnych. Najczęściej w grę wchodzi coś więcej: potrzeba bliskości, której dotychczasowy partner nie zaspokaja – także tej emocjonalnej, która stanowi podstawę każdego związku.

Jedno z badań przeprowadzonych przez internetowy serwis przeznaczony dla osób zainteresowanych pozamałżeńskimi randkami wykazał jednak jeszcze jeden powód, dla którego panie są skłonne zdradzić swoich mężów, i musimy przyznać, że powód ten jest dość zaskakujący.

Na podstawie eksperymentalnej ankiety, którą wypełniło 5,000 kobiet, wykazano bowiem, że aż 69% pytanych za powód swojego „skoku w bok” podała… skąpstwo partnera. Aż 56% pań wyznało, że nie dostaje od swoich mężów żadnych prezentów bez okazji.

Kobiety zaznaczyły przy tym, że nie chodzi im o materializm i nie pragną być zasypywane upominkami – prezenty są dla nich symbolem uznania i dowodem na to, że zasługują na uwagę. Kwiatek czy inny drobiazg bez okazji traktują więc jako uczuciowy gest, który świadczy o tym, że mąż je kocha i docenia. Analogicznie: ich zdaniem mężczyzna, który o tym zapomina, zaniedbuje swoją ukochaną.

Zgadzacie się z tym? My mamy wrażenie, że jest wiele o wiele ważniejszych aspektów w związku, chociaż oczywiście miło jest dostać coś ot, tak bez okazji – z miłości :)

