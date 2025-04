Też tak masz, że rano ciężko ci się podnieść z łóżka, a budzikiem najchętniej rzuciłabyś o ścianę, ale nie robisz tego, tylko dlatego, że to twój smartfon? A czy zdarza ci się, że po powrocie z pracy jesteś na tyle zmęczona, że najchętniej poszłabyś spać, podczas gdy twój partner ma jeszcze w planach siłownię, wyjście na piwo z kolegami albo zdobycie kolejnego levela w jakiejś internetowej grze? Jeśli zastanawiasz się, skąd on ma na to siłę i dlaczego ty ledwo słaniasz się na nogach, to mamy dla ciebie gotową odpowiedź. Potwierdzoną przez badaczy z Uniwersytetu Loughborough w Wielkiej Brytanii.

Kobiety są wielozadaniowe

Im więcej używasz mózgu, tym więcej snu i regeneracji potrzebujesz. A ponieważ kobiety są wielozadaniowe, robią kilka rzeczy naraz i z reguły łączą kilka ról społecznych (od roli żony, po rolę matki, pracownika i domowego logistyka, który musi pomyśleć o zakupach, obiedzie, czy pracy domowej dziecka), to tego snu potrzebują zdecydowanie więcej niż mężczyźni.

Im więcej używamy mózgu w ciągu dnia, tym większej potrzebujemy regeneracji, w tym i snu. Kobiety wydają się wielozadaniowe – robią wiele rzeczy naraz, są przy tym elastyczne – z tego powodu używają więcej mózgu niż mężczyźni. Aczkolwiek ci, którzy mają bardziej złożoną pracę, wymagającą podejmowania decyzji i myślenia nieszablonowego, mogą potrzebować więcej snu od przeciętnego mężczyzny – choć i tak zazwyczaj w mniejszym stopniu jak kobiety – profesor Jim Horne z Uniwesytetu Loughborough.

Ile powinnaś spać i co jeśli śpisz za mało?

Dorosły człowiek powinien spać od 7 do 8 godzin. Tyle snu pozwala normalnie funkcjonować, a także zachować dobre zdrowie. Niewyspanie za to często bywa przyczyną mniejszej efektywności, huśtawki nastrojów, frustracji, a nawet depresji.

