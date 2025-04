Wiesz, że pod koniec 2017 roku Instagram miał ponad 600 milionów użytkowników? Większość stanowiły oczywiście kobiety. Na czym polega fenomen tej aplikacji? Jakie zdjęcia tam zamieszczamy, a jakich się wstydzimy? Dlaczego jedne fotografie lądują na naszym profilu i zdobywają setki polubień, a inne nie? Postanowiłyśmy to sprawdzić!

Reklama

Jakie zdjęcia zdobywają najwięcej polubień na Instagramie?

Dlaczego tak jest, że niektóre zdjęcia zdobywają więcej serduszek, a inne mniej? Wielu ekspertów od social mediów stworzyło już swoiste biblie idealnego konta na Instagramie. Według nich powinniśmy pamiętać o:

filtrach , ponieważ to one nadają zdjęciom odpowiedni styl i sprawią, że nawet to nieudane foto zmieni się w całkiem dobre

, ponieważ to one nadają zdjęciom odpowiedni styl i sprawią, że nawet to nieudane foto zmieni się w całkiem dobre hashtagach, gdyż to one budują zasięg i sprawiają, że więcej osób jest w stanie zobaczyć twoje zdjęcie

gdyż to one budują zasięg i sprawiają, że więcej osób jest w stanie zobaczyć twoje zdjęcie godzinie dodawania postów - social media ninja zachęcają do przetestowania, która godzina jest optymalna dla twojego konta po to, aby właśnie o tej porze dodawać posty

- social media ninja zachęcają do przetestowania, która godzina jest optymalna dla twojego konta po to, aby właśnie o tej porze dodawać posty oznaczaniu osób i miejsc - podobnie jak hasztagi, oznaczenia osób i miejsc również buduje zasięg i zwiększa szansę na dodatkowe polubienia

Ale czy to wystarczy? Niekoniecznie. Jak się okazuje, najwięcej polubień, zarówno na profilach gwiazdorskich, jak i tych niecelebryckich, zdobywają zdjęcia twarzy, czyli popularne selfie.

80% kobiet z tego 1 powodu nie dodaje zdjęć na swoje profile w social mediach*

Mixa i Wizaż.pl przeprowadziły badania na temat wpływu skóry wrażliwej na pewność siebie. Wyniki dają do myślenia!

Jak się okazuje, aż 80% Wizażanek, które wzięły udział w ankiecie, otwarcie przyznało, że nie dodaje zdjęć w mediach społecznościowych ze względu na problemy z cerą. Aż 95 % dziewczyn potwierdziło też, że niedoskonałości skórne sprawiają, że czują się mniej pewne siebie i mniej atrakcyjne, a do tego pogarsza się ich nastrój. 55% użytkowniczek Wizażu z powodu wyglądu swojej skóry rozważało kiedyś rezygnację z uczestnictwa w ważnym spotkaniu*.

Jak cię widzą, tak cię piszą?

... a może jak się widzisz, tak się czujesz? Zobacz, co na temat pewności siebie mówi dermatolog Grażyna Dziekan.

Wygląd skóry twarzy, szyi i rąk jest bardzo ważnym elementem wizerunku. Cóż bowiem nam po starannej fryzurze, modnym ubiorze, pięknych paznokciach i cennej biżuterii i... gdy na twarzy mamy zaczerwienienia i złuszczanie niedające się ukryć nawet pod makijażem. (...) Piekąca skóra z niedoskonałościami widocznymi na tzw. pierwszy rzut oka jest w stanie obniżyć samoocenę, wpłynąć na nastrój i być przyczyną mniej swobodnego zachowania. (...) Zdrowa, zadbana skóra twarzy ułatwia przyjęcie pogodnej, stanowczej i zdecydowanej postawy podczas spotkań zarówno towarzyskich, jak i tych związanych z wykonywaniem pracy. Wygląd zewnętrzny, czyli też piękne ciało i skóra bez niedoskonałości jest bardzo ważnym elementem wizerunku, kreowanym przez media, a standardy piękna są wprost narzucane nam na każdym kroku. (...) Pacjent ze skórą wrażliwą, z widocznym dla niego i dla otoczenia problemem na twarzy czuje się stygmatyzowany. Osoba taka wymaga szczególnej uwagi, troski i empatii. - komentuje lek. specjalista dermatolog Grażyna Dziekan

Jak dbać o skórę?

Tylko 19% użytkowniczek Wizażu zadeklarowało, że potrafi dobierać kosmetyki do swojego typu skóry. A ty, wiesz jak dbać o cerę i które kosmetyki będą dla ciebie najlepsze? Z badań Mixy i Wizażu wynika, że:

aż 54% ankietowanych kobiet oddało lub wyrzuciło chociaż raz dopiero co kupiony krem

59% Wizażanek przyznało, że ich skóra ma zwiększoną nietolerancję na kosmetyki

tylko 19% testerek zadeklarowało, że potrafi dobierać kosmetyki do swojego typu skóry*

A ty, wiesz, jakich kosmetyków potrzebuje twoja skóra?

Jakie kosmetyki wybrać do skóry wrażliwej?

Czy wiesz, że aż 60% kobiet w Polsce ma skórę wrażliwą?** Jeśli twoja cera również ma skłonności do podrażnień, zaczerwienień i niedoskonałości, to koniecznie pamiętaj o jej odpowiedniej pielęgnacji. O spaniu w makijażu zapomnij już teraz (niezależnie od typu cery). Pamiętaj też o dobraniu dobrych kosmetyków, a więc takich które dodatkowo cię nie podrażnią i nie uczulą. My pokochałyśmy kosmetyki Mixy Pro -Tolerance (mleczko do demakijażu i kojące kremy), które idealnie sprawdzają się do cery trądzikowej i z niedoskonałościami! Kosmetyki doskonale nawilżają i koją nawet hiperreaktywną skórą i dzień po dniu wzmacniają ją, dzięki czemu staje się bardziej odporna na działanie czynników zewnętrznych.

Zobacz, co na temat doboru kosmetyków do skóry wrażliwej mówi dermatolog Grażyna Dziekan:

Preparaty do skóry wrażliwej powinny zawierać jak najmniej składników, posiadać jednak substancje łagodzące i nawilżające skórę, a kremy na dzień powinny być wzbogacone o ochronę przeciwsłoneczną ( SPF 15). Osobom ze skłonnością do podrażnień zalecam też pamiętać o stosowaniu delikatnych środków myjących twarz, środków które nie tylko nie podrażniają ale też neutralizują wysuszenie naskórka powodowane przez twardą wodę. Preparaty do demakijażu delikatnie, ale dokładnie powinny oczyszczać skórę, nie wymagając tarcia naskórka. (...) Skóra wrażliwa nie jest jeszcze traktowana jako jednostka chorobowa, ale wzrastająca szybko liczba pacjentów z symptomami nietolerancji na kosmetyki i zmieniające się warunki środowiska- pewnie niebawem spowodują, że problem ten doczeka się rozdziału w podręcznikach dermatologicznych. lek. specjalista dermatolog Grażyna Dziekan

* Badanie przeprowadzone na serwisie Wizaz.pl w dniach od 13.08.2018 r. do 02.09.2018 r. na grupie 1225 kobiet.

** Na podstawie badania CAWI zrealizowanego w 2018 r. przez Kantar Millward Brown na próbie N=638 kobiet w wieku 15+ regularnie stosujących kosmetyki do twarzy.

Reklama

Materiał powstał przy współpracy z marką Mixa