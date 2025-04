Dlaczego dzieci są niegrzeczne? Zanim podejmiesz jakieś decyzje sprawdź, czy powodem takiego stanu rzeczy nie jest fakt, że dziecko jest:

1. ZMĘCZONE

To jeden z częstych powodów niegrzeczności, trudności w skupieniu, marudzenia. Mamy lato, panują upały. Mimo tego niektóre dzieci wciąż chodzą do przedszkola, albo mają po brzegi wypełniony grafik różnych zajęć i aktywności. Mają prawo być zmęczone. Czasem zostają w domu i tam zmagają się z wysokimi temperaturami zamknięte wiele godzin w mieszkaniu w kółko oglądając telewizję lub się nudząc.

Pomyśl, w jaki sposób twoje dziecko mogłoby odpocząć. W spokoju, ciszy, cieniu przy łagodnej, ale ciekawej i najlepiej wspólnej z rodzicem zabawie. Może ma za dużo zajęć, ludzi wokół siebie, hałasu, kolorów, bodźców i z tego powodu trudno mu się uspokoić?

2. GŁODNE

Na poziomie podstawowym może to być po prostu zbyt długa przerwa pomiędzy posiłkami. Dziecko nie zawsze odczuwa głód, który potrafi nazwać. Czasem jest mu tylko niedobrze, słabo, boli go głowa, jest ogólnie rozbite i podrażnione. Potrzebuje posiłku. Częściej jednak chodzi o inny rodzaj głodu, z jakim zmagają się także dorośli.

Brakuje im pożywienia, mimo pełnych czasem do przesady brzuchów. Dużo jedzą, ale są to pokarmy o niskiej wartości, które nie dają paliwa ciału, umysłowi, ani energii do życia. Żołądek jest pełny, ale dziecko głodne. Potrzebuje czegoś wartościowego do zjedzenia. Ciepłej zupy z warzywami, dobrej kaszy z warzywami, owoców, pożywnego obiadu. Może też być nadmiernie pobudzone dużą ilością cukru, węglowodanów i sztucznych dodatków w pożywieniu. Jest gorąco więc wiele dzieci pije słodkie, gazowane napoje, przegryzając je batonami i drożdżówkami ze sklepu. Jeśli nie może usiedzieć na miejscu, skoncentrować się, być może nie jest to jego wina, lecz diety, która działa pobudzająco.

3. SPRAGNIONE

Temat szczególnie istotny w lecie, ale tak naprawdę aktualny przez cały rok. Słabo nawodniony organizm traci siły. Szczególnie u dzieci, które dużo się ruszają. Czasem wydaje się, że sporo piją, ale wystarczy napełnić butelkę, postawić i sprawdzać, ile tak naprawdę ubyło w ciągu kilku godzin. Może się okazać, że mimo częstego korzystania, niewiele. Oczywiście najlepiej gdyby nie podawać dziecku wyłącznie słodkich sztucznych soków, lecz wodę z jakimś dodatkiem - plasterkiem cytryny i miodem, pokrojonymi truskawkami lub innym naturalnym składnikiem.

4. SMUTNE

Życie nie zawsze jest łatwe. Dorośli zmagają się z wieloma kłopotami. Czasem mają więcej niż jedno dziecko i nie każdemu w tym samym momencie mogą poświęcić jednakowo dużo czasu.

Zwłaszcza grzeczne dzieci narażone są na to, że się ich nie zauważa. Są cicho, więc dorośli zajmują bardziej palącymi problemami. Dziecko nie widzi innego sposobu zwrócenia na siebie uwagi, jak zacząć rozrabiać. To nie jest niegrzeczność, lecz rozpaczliwe wołanie o miłość i chwilę uwagi.

5. NIEWYSPANE

To częsta przyczyna ogólnego rozdrażnienia i trudności w skoncentrowaniu się na jakiejś spokojniejszej czynności, a także braku cierpliwości czy nawet skłonności do przeziębień. Wiadomo, że wieczorem nie jest łatwo zapędzić dziecko do łóżka. Jest przecież tysiąc ciekawszych rzeczy i wtedy, gdy pora do łóżka, pojawiają się najlepsze pomysły na zabawę. A potem rano trzeba się zebrać na określoną godzinę i okazuje się, że snu było zbyt mało.

Jeśli taka sytuacja trwa dłużej, może mieć wpływ na zachowanie dziecka. Dlatego warto mądrze gospodarować wieczornym czasem. Niech służy wyciszeniu. Stałe rytuały, ograniczenie telewizji i komputera, głośnych dźwięków i pobudzających zabaw pomaga. Dobrze jest też wykazać się stanowczością w pilnowaniu pór odpoczynku, by oszczędzić sobie innych poważniejszych problemów.

Czasem kiedy dziecko sprawia kłopoty, wystarczy miłość, troska i uważne przyjrzenie się temu, czego nasza pociecha naprawdę potrzebuje. Zasada ta dotyczy dzieci w każdym wieku, a w gruncie rzeczy także dorosłych.

