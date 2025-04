Dwie popularne amerykańskie vlogerki podjęły się zadania, które ostatecznie okazało się o wiele trudniejsze, niż początkowo można było zakładać. Dziewczyny postanowiły bowiem przejść na dietę stosowaną przez modelki Victoria's Secret tuż przed pokazami. Jakie były efekty tego eksperymentu?

„Żaden normalny człowiek nie wytrzyma na tej diecie”



Candace Lowry i Michelle Khare przeszły na dietę modelek Victoria's Secret na zaledwie cztery dni, ale to wystarczyło, by odczuły, jak trudne jest takie odżywianie. Nie dość, że dieta jest bardzo restrykcyjna, to jeszcze – przy naprawdę niewielkiej ilości dostarczanych kalorii – zakłada dość intensywne ćwiczenia dwa razy dziennie. To prawdziwa próba wytrzymałości organizmu!

Dziewczyny założyły sobie, że przez pierwsze dwa dni będą stosować „normalną” dietę modelek, a przez kolejne dwa – pić wyłącznie płyny. O takim sposobie żywienia mówiła m.in. modelka Victoria's Secret Adriana Lima, która przyznała, że 9 dni przed pokazem pija wyłącznie proteinowe szejki, a dwa dni przed – tylko… wodę. Do tego oczywiście nie zapomina o aktywności fizycznej i ćwiczy dwa razy dziennie.

Pierwsze dwa dni zmagań nie były dla dziewczyn przyjemnością, ale udało się – przez ten czas jadły zdrowe, niskokaloryczne posiłki (owsiankę, rybę lub kurczaka z sałatką, owoce, omlety) i stawiały na wspomniany już ruch, chociaż jedna z nich przyznała przed kamerą, że po tak okrojonym posiłku nie miała zbytnio energii do ćwiczeń.

Dużo trudniejszymi okazały się dwa kolejne dni, w czasie których dziewczyny spożywały tylko pokarmy w formie płynnej. Dla Candace skończyło się to problemami z żołądkiem (nie wiadomo czym wywołanymi, ale – jak sama przyznaje – dieta płynna była jej wówczas na rękę), dla Michelle zaś – okropnym samopoczuciem, bezsennością i całkowitym brakiem sił. To właśnie ta końcówka eksperymentu sprawiła, że vlogerki zaczęły przestrzegać swoich widzów przed zbyt restrykcyjnymi dietami – podczas gdy dwa pierwsze dni ich eksperymentu można nazwać zdrowym odżywianiem, dwa kolejne już z pewnością do nich nie należą.

Ta dieta jest absolutnie okropna i nie życzyłabym jej najgorszemu wrogowi – przyznała Michelle.

Dziewczyny nie mogły wyjść z podziwu, że modelki Victoria's Secret katują się podobnymi dietami przez ponad tydzień przed każdym pokazem. „To nie jest zdrowa droga do tego, aby schudnąć” – mówi jedna z nich na filmie – „żaden normalny człowiek na niej nie wytrzyma, a modelki mają przecież reprezentować takich normalnych ludzi!”.

