Deska serów to przekąska podawana po głównym daniu, jako zwieńczenie wytrawnej części przyjęcia. Jej przygotowanie trwa kilka chwil – wystarczy ułożyć sery (koniecznie różnych rodzajów) na drewnianej lub marmurowej desce.

Należy to zrobić godzinę przed podaniem, by sery nie były prosto z lodówki. Nie zapomnij o dodatkach – pieczywie, winogronach, jabłkach, orzechach i winie.

Oto przykładowa deska z opisami serów (wszystkie są dostępne w prawie każdym sklepie) i propozycjami podania. Możesz też jednak oczywiście przygotować swoją własną, niepowtarzalną, z bardziej wyszukanymi i droższymi serami. Możliwości są nieograniczone!

Reklama

Lazur: niezbyt twardy ser z mleka pasteryzowanego, z dodatkiem niebieskiej pleśni. Wyróżnia się intensywnym, dość ostrym smakiem. Świetny z orzechami. Podobne gatunki: rokpol, cambozola, dor blu, danish blue.

Valbon rouge: ser miękki, kremowy i łagodny. Wyróżnia się czerwoną, bardzo aromatyczną skórką. Ma intensywny zapach i urzekający smak. Najlepiej podawać z kieliszkiem wina.

Rubin: twardy ser dojrzewający. Ma intensywny smak i lekko orzechowy zapach. Podawaj go w cienkich plasterkach lub pokrojony w kostkę, sáute lub na słodko, z dodatkiem płynnego miodu.

Królewski: ma charakterystyczne dziury, typowe dla serów szwajcarskich (jak ementaler). Dość łagodny, słodkawy, z orzechowym aromatem. Pokrój go w kostkę. Podawaj z winem i orzechami.

Mimolette: ser półtwardy, o łagodnym smaku, słodkawym i lekko owocowym smaku. Wyróżnia się oryginalną, pomarańczową barwą. Doskonały pokrojony w kostkę, z winogronami.Świetny na kanapki i koreczki.

Oscypek: oryginalny jest z mleka owczego. Trudno dostępny, więc zwykle zastępuje go gołka – podobnie przygotowany, wędzony ser z mleka krowiego. Najlepiej podawać pokrojony w cienkie plasterki.

Parzony w porcjach: w sklepach kupić można sery parzone, naturalne lub wędzone, krojone w rurki, nitki, kostki itp., niekiedy doprawiane papryką lub ziołami. Doskonale smakują solo lub z piwem.

Bursztyn: bardzo twardy ser długo dojrzewający. Nie należy go kroić na porcje, lecz odłupywać po kawałku (ser powinien być w temp. pokojowej). Urzeka aromatem z nutą wanilii, orzechów oraz czereśni.

Przeczytaj też:

Reklama

Jak dobrać wino do sera – krótki poradnik

Serowe inspiracje: ser pleśniowy