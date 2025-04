Rolowanie, czyli nakłuwanie skóry specjalnym urządzeniem powoduje w niej kontrolowane uszkodzenia. W ten sposób skóra pobudzana jest do odnowy, powstają w niej nowe włókna kolagenu i elastyny. Twarz jest wygładzona, zmarszczki płytsze.

Pierwszy derma roller wynalazł w 1996 roku dr Desmond Fernandes, chirurg plastyczny, praktykujący w RPA. Zabieg z jego użyciem dość szybko się rozpowszechnił. Jednak do niedawna dostępny był dla nielicznych klientek. Oferowały go w dość wysokiej cenie gabinety medycyny estetycznej. Teraz można go stosować w domu.

Jak stosować derma roller w domu

Do przeprowadzenia zabiegu wystarcz y kupić derma roller ( np. Clarena, DermoFuture, cena od 70 zł), urządzenie, które składa się z rączki oraz ruchomego wałka zakończonego cienkimi igiełkami o długości ok. 0,5 mm.

( ruchomego wałka zakończonego o długości ok. 0,5 mm. Przed zabiegiem należy oczyścić i osuszyć twarz papierowym ręcznikiem oraz zdezynfekować derma roller płynem odkażającym.

papierowym ręcznikiem oraz płynem odkażającym. Wykonujemy nim ruchy pionowe, potem poziome, następnie ukośne . Wystarczą 2–3 przesunięcia rollerem w jednym miejscu.

. Wystarczą 2–3 przesunięcia rollerem w jednym miejscu. Zabieg kończymy aplikacją kremu .

. Po takim masażu trwającym ok. 3 minuty (raz w tygodniu) skóra może lekko szczypać przez kilka godzin. Ale efekty to wynagrodzą!



