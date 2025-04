Zmiany chorobowe w kościach mogą mieć różne przyczyny. Najczęściej przyczyniają się do nich zaburzenia hormonalne, długotrwałe stosowanie leków sterydowych, zła dieta (uboga w wapń, magnez, fosfor i witaminę D3), naturalne procesy starzenia się tkanek. Wszystko to może może sprawić, że kościec straci swoją gęstość i stanie się podatny na złamania – taki stan najczęściej oznacza osteoporozę. Aby potwierdzić lub wykluczyć tę chorobę wykonuje się właśnie tzw. badanie densytometryczne.

Dla kogo?

Większość lekarzy radzi, by koło czterdziestki każdy, u kogo w rodzinie występowała osteoporoza, wykonał densytometrię profilaktycznie. Powinny ją również zrobić kobiety ok. 50. roku życia oraz mężczyźni ok. 60. roku życia. Wskazaniami do przeprowadzenia badania są również: niska masa ciała, złamania kości, częste porody w krótkich odstępach czasu, długotrwałe leczenie preparatami steroidowymi, niedoczynność tarczycy.

Przed badaniem

Ze skierowaniem od lekarza POZ lub ortopedy wykonasz densytometrię nieodpłatnie (prywatnie koszt: ok. 100 zł). Do badania nie trzeba się przygotowywać. Przed rozpoczęciem należy tylko poinformować lekarza o schorzeniach (np. tarczycy, o cukrzycy) oraz o przyjmowanych lekach. Jeżeli kilka tygodni przed densytometrią byłaś na badaniu z kontrastem (np. tomografii), trzeba o tym powiedzieć specjaliście, bo między badaniami musi być przerwa.

Przebieg

W czasie jego trwania pacjent leży na stole nad którym znajduje się aparat generujący promieniowanie rentgenowskie. Urządzenie to połączone jest z komputerem, a na jego monitorze wyświetla się zarejestrowany obraz. Badanie jest zupełnie bezbolesne i trwa od 10 do 30 minut. Choć bezpieczne, nie wykonuje się go u kobiet w ciąży.