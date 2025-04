Według najnowszych statystyk koronawirus jest bardziej niebezpieczny dla mężczyzn - istnieje ku temu kilka powodów, ale przede wszystkim to, o należy zrobić, to nie straszyć panów, a uczyć ich higieny.

Koronawirus groźniejszy dla mężczyzn

Wg WHO koronawirus jest najbardziej niebezpieczny dla osób starszych i tych, którze cierpią na choroby przewlekłe. Wg statystyk umiera więcej mężczyzn niż kobiet, a stosunkowo mało przypadków wykryto u dzieci. Co prawda w Polsce w pierwszy śmiertelny przypadek koronawirusa to kobieta, niemniej jednak od początku rokowała bardzo źle z powodu chorób współistniejących.

W raportach CCDC i WHO uwzględniono 55 924 przypadki potwierdzone do 20 lutego (a mamy marzec!), z których 2114 zakończyło się zgonem. Z danych CCDC wynika, że większość pacjentów łagodnie przechodzi chorobę. Widoczna jest też różnica związana z płcią pacjentów – śmiercią zakończyło się znacznie więcej zakażeń wśród mężczyzn, niż wśród kobiet.

Spośród ujętych w zestawieniu CCDC przypadków zmarło:

1,7% kobiet,

2,8% mężczyzn.

W danych przedstawionych przez WHO:

2,8% kobiet,

4,7%mężczyzn.

Skąd to rozróżnienie?

Mężczyźni prowadzą mniej higieniczny tryb życia

Mężczyźni bagatelizują sprawy zdrowotne i sygnały organizmu. Powodami, dla których śmiertelność z powodu zarażenia koronawirusem jest większa u mężczyzn, to m.in.:

częstsze występowanie chorób naczyniowo-sercowych,

częstsze problemy z układem oddechowym,

większa zapadalność na nowotwory, w tym płuc,

skłonność do używek, zwł. palenie papierosów,

pobłażliwe podchodzenie do zasad higieny (rzadsze mycie rąk i odkażanie).

Zapytaj swojego męża, syna, partnera czy ojca, czy zna 6 zasad, jak się nie zarazić koronawirusem. Informacje o maseczkach (tych, które są skuteczne), kwarantannie, zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa znajdziesz poniżej. Udostępnij je mężczyznom!

