Pogodę w te wakacje mamy wprawdzie w kratkę, sezon grillowy trwa jednak w najlepsze – i to nie tylko w Polsce. I tak, jak skupiamy się często na tym, co wrzucić na ruszt, zwykle nie zastanawiamy się, czym i jak go czyścić. A to kwestia ważniejsza niż się nam pozornie wydaje.

Śmiercionośny włos

Jenna Kuchik z Kanady przeżyła chwile grozy podczas rodzinnego grillowania. Gdy jej kilkuletni syn Ollie zjadł kurczaka, po kilku minutach zaczął płakać i pokazywać, że coś stanęło mu w gardle i bardzo boli. Jego stan się pogarszał – z czasem zaczął mieć problemy z oddychaniem i przełykaniem. Rodzice chłopca zauważyli wtedy na leżącym jeszcze na ruszcie kurczaku małe metalowe „włoski” pochodzące ze szczotki, którą Jenna czyściła wcześniej grill.

Ollie został zabrany do szpitala, gdzie wykonano mu zdjęcie rentgenowskie. Widać na nim wyraźnie dwa „włoski” od szczotki umiejscowione w przełyku dziecka. Aż dwie godziny zajęło lekarzom ich wciągnięcie. Jenna wspomina, że był to koszmar dla całej ich rodziny.

To było najgorsze i najtrudniejsze 24 godziny w moim życiu. Patrzenie na ból syna, gdy nie mogę mu pomóc i wiedza, że można było tego uniknąć… – napisała na Facebooku.

Jenna zaznaczyła, że ma w domu także specjalną drewnianą szczotkę do czyszczenia grilla, której od teraz zamierza używać. Przestrzegła też inne osoby przed używaniem tych drucianych, które mogą okazać się bardzo niebezpieczne. Niestety, nie napisała, czy na grillu korzystała z aluminiowych tacek i czy dokładnie wypłukała ruszt po czyszczeniu – takie czynności na pewno zminimalizowałyby ryzyko połknięcia metalowych „włosków”.

Jak bezpiecznie wyczyścić grill?

Przy okazji warto też przypomnieć, że grill należy czyścić regularnie i tylko wtedy, gdy całkowicie wystygnie. Jak?

Najpierw poleca się usunąć powierzchniowy bród za pomocą papierowych ręczników lub specjalnej szczotki, a ruszt wyciągnąć i umyć w wodzie z octem i mydłem. Grill możemy wyczyścić sodą oczyszczoną i wodą lub przy pomocy specjalnych sprayów, które można kupić w sklepie. Po myciu grill warto osuszyć, by nie zardzewiał. Cały proces czyszczenia warto przeprowadzać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: w rękawicach i chroniąc oczy. Zanim przystąpimy do mycia, zapoznajmy się z instrukcją obsługi grilla, a produkty przeznaczone do jego czyszczenia bezwzględnie przechowujmy poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

