Kiedyś na półce z solą, nawet w dobrze zaopatrzonych sklepach spożywczych była na ogół tylko jedna sól, kamiennna. Potem pojawiła się jodowana i niejodowana, drobno zmielona, idealna do małych solniczek na stół i w formie dużych kryształków, nieoczyszczonych, a więc lekko szarawych. Od niedawna mamy także sól do przetworów, bez jodu, ponieważ konsumenci skarżyli się, że z solą jodowaną ogórki kiszone się psują. Kolejną grupę stanowią sole kolorowe, reklamowane jako zdrowsze. Opisujemy te najbardziej popularne.

Reklama

Sól czarna

Ta o nazwie Kala Namak pochodzi z Indii, gdzie wydobywa się ją na głębokości 400–600 m. Jest chlorkiem sodu jak każda sól. Kolor i ostry smak zawdzięcza zawartości śladowych ilości związków siarki i żelaza. Podobna do niej jest czarna sól hawajska. Wytwarza się ją, z soli morskiej, dodając do niej niewielką ilość węgla aktywnego.



Sól kamienna

Otrzymuje się ją ze skał solnych powstałych 250 mln lat temu na skutek wysychania pradawnych słonych jezior i mórz, a więc tak naprawdę jest to również sól morska, tyle ze sprzed milionów lat. Główny składnik dzięki któremu jest słona to oczywiście chlorek sodu. Do wyboru mamy sól gruboziarnistą i drobnoziarnistą, białą lub lekko szarą. W sklepach dominuje sól kamienna oczyszczona (biała jak śnieg) i sztucznie wzbogacona o dodatek jodu, w celu zapobiegania chorobom tarczycy. Ale dostępna jest również niejodowana, często o nazwie "sól do przetworów". Najlepiej wybierać tę sól kamienną, która nie zawiera substancji przeciwzbrylającej E536.



Sól czerwona morska

W sklepach są dwa jej rodzaje. Jedna jest solą ziołową, o pikantnym smaku, wyprodukowana przez dodanie do czystej soli morskiej sproszkowanej słodkiej papryki, chilli, pieprzu i czosnku, a druga hawajska, także otrzymana z soli morskiej, z dodatkiem minerałów, np. tlenku żelaza, który zabarwia ją na czerwono. Główny składnik to chlorek sodu.



Sól morska

Pozyskiwana jest przez odparowanie słonej wody morskiej. Jej suszenie odbywa się bez użycia chemikaliów, a jod, który się w niej znajduje jest pochodzenia naturalnego, z mikroskopijnych żyjątek morskich. Nie jest go jednak dużo. Ma nieco mocniejszy smak niż sól kamienna, ale nie można powiedzieć że jest zdrowsza. Jest po prostu chlorkiem sodu z małą domieszką innych substancji.



Sól różowa himalajska

Jest wydobywana u podnóża Himalajów w Pakistanie. I to także chlorek sodu. Ma lekko różową barwę, ponieważ zawiera domieszki minerałów o tym kolorze. Nie jest oczyszczana chemicznie ani niczym wzbogacana. W sklepach można ją spotkać w formie sporych kryształków i drobno mieloną. Podobną różową sól wydobywa się także w Polsce, w Kłodawie.

Reklama

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"