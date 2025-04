Suszone listki herbacianych krzewów trafiły do Europy w XVII wieku. Początkowo parzony z nich napar nikogo nie zachwycał, ale już w kolejnym stuleciu Anglicy spopularyzowali u siebie zwyczaj podawania popołudniowej herbatki z ciastkami, czyli five o’clock. Również w Rosji napój ten zyskał popularność, a samowar, w którym go przyrządzano, stał się niemal symbolem tego kraju. Smak herbaty doceniał też król Stanisław August Poniatowski. Pod koniec XX wieku naparem z herbacianych listków zaczęliśmy po prostu gasić pragnienie. Teraz na nowo odkrywamy jej walory. Powstają nawet towarzystwa miłośników tego napoju.Listki herbaciane są przetwarzane w różny sposób. Poza tym zbiera się różnej jakości listki: młode, czasem jeszcze pączki, starsze, bywa nawet z gałązkami pędów. Dlatego są różne rodzaje herbaty.

Czym różnią się herbaty

Biała. Najmniej przetworzona, uważana za najzdrowszą. Młode listki, właściwie jeszcze pączki, są suszone na słońcu i dosuszane za pomocą specjalnych suszarek. Zawiera dużo antyoksydantów, opóźniających starzenie się organizmu. Parzenie: 7–9 min., 70–80 st. C, łyżeczka na 250 ml wody.

Zielona. Listki podgrzewa się na patelniach lub za pomocą gorącej pary, aby zatrzymać proces utleniania. Następnie się je suszy. Napar jest jasnożółty, również bogata w antyoksydanty, zwiększa odporność, normalizuje ciśnienie, polecany przy nadkwasocie. Parzenie: 3–4 min., 75–90 st. C, łyżeczka na 250 ml wody.

Oolong. Bardzo ceniona w Chinach. Listki poddane są krótkiej fermentacji, potem suszone. Nabierają czerwonej barwy. Napar jest bladożółty, zawiera mniej antyoksydantów niż ten z białej lub zielonej herbaty, za to orzeźwia, poprawia trawienie, oczyszcza organizm, pomaga schudnąć. Parzenie: 5min., 90-95 st. C, łyżeczka na 250ml.

Pu-erh. W Polsce zaliczana jest do czerwonych herbat, ale Chińczycy uważają ją za czarną. Listki poddawane są krótkiej fermentacji, a następnie leżakują kilka lat. Pu-erh sprzedaje się w postaci sypkiej lub sprasowanej. Ciemny napar o drzewnym i ziemistym smaku nie jest bogaty w antyoksydanty, ale pobudza, poprawia pamięć, obniża cholesterol, działa moczopędnie, wspomaga pracę wątroby. Parzenie: 3-5min, 95 st. C, łyżeczka na 250ml.

Czarna. Listki poddawane są długotrwałej fermentacji. Bursztynowy napar charakteryzuje się słodyczą i intensywnym aromatem. Pobudza wolniej niż kawa, ale działa dłużej. Pomaga przy niestrawności, można nim przemywać zmęczone oczy oraz miejsca ukąszenia owadów. Parzenie: 4-5min., 95 st. C, łyżeczka na 250 ml.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"