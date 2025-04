Tryb uśpienia, zwany też trybem czuwania lub standby to przydatny wynalazek, bo... pozwala nam na lenistwo. Siedząc na kanapie, wyłączamy pilotem np. telewizor, a gdy znów mamy ochotę oglądać, to tym samym pilotem go włączamy - czerwona kropka oznaczająca czuwanie zmienia się w zieloną. Jest jednak mały problem - choć urządzenie nie działa, to i tak pobiera trochę prądu. A, jak wiadomo, każdy kilowat kosztuje.

Czy wyłączać czerwoną kopkę telewizora?

Przybliżone koszty. Sprzęty z palącą się czerwoną kropką zużywają, w zależności od ich typu i modelu, 0,1 W - 17 W. Niektóre starsze urządzenia pobierają nawet do 30 W. Czy to mało, czy dużo? Niby niewiele, ale gdy codziennie zostawiamy tak kilka urządzeń, to w skali roku da to całkiem sporą kwotę. Przy obecnej cenie prądu zużycie tylko 5 W na dobę oznacza koszt w ciągu roku na poziomie ok. 26 zł. A zatem, gdy codziennie czuwa w ten sposób w domu 2-3 urządzenia (po kilka lub kilkanaście godzin), to zapewne płacisz za to, powyżej 50 zł rocznie.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"