Koktajl Mołotowa, inaczej butelka zapalająca, to specyficzny rodzaj "domowej roboty granatu". Po raz pierwszy broń ta została użyta podczas wojny między Finlandią a ZSRR. Istnieją dwie teorie powstania jej nazwy.

Koktajl Mołotowa jest rodzajem ręcznego granatu, który wykonuje się ze szklanej butelki oraz dowolnej, łatwopalnej cieczy — najczęściej używa się benzyny. Jest łatwy do wyprodukowania nawet w domowych warunkach. Do butelki wystarczy wlać płyn, a następnie zabezpieczyć otwór materiałem.

Tak przygotowany "granat" podpala się i wyrzuca w kierunku przeciwnika. Pierwszy raz koktajl Mołotowa został stworzony przez Finów podczas wojny ze Związkiem Radzieckim w latach 1939-1940.

Wiaczesław Mołotow był w tamtym czasie ministrem spraw zagranicznych ZSRR i to on przyczynił się do stworzenia nazwy broni, choć wymyślili ją Finowie.

Do benzyny czasem dodaje się odrobinę styropianu - wówczas rozpuszcza się on w płynie i tworzy lepką maź. Dzięki temu benzyna nie rozlewa się, ale płonie w miejscu.

Istnieją dwie teorie, skąd wzięła się nazwa dla koktajlu Mołotowa. Obie mają związek z wojną fińsko-rosyjską z początków II wojny światowej.

Pierwsza z nich mówi o tym, że pomimo buńczucznych deklaracji sowieckich przywódców o szybkim pokonaniu małego sąsiada, Armia Czerwona ponosiła klęskę za klęską w starciu z nieliczną, ale pełną determinacji armią fińską.

Mołotow miał ochoczo zapewniać, że uczci urodziny Stalina, wypijając koktajl w Helsinkach jako nowo zdobytym mieście (Stalin obchodził urodziny 18.12, a wojna radziecko-fińska rozpoczęła się 30.11).

Żołnierze radzieccy ostatecznie nie weszli do Helsinek, a do butelek zapalających używanych przez Finów do niszczenia radzieckich czołgów przylgnęła już na stałe szydercza nazwa "koktajl Mołotowa".

Druga teoria mówi o tym, że podczas ataku na Finlandię Mołotow w radiu podawał, że sowieckie bomowce wcale nie zrzucają bomb. Usiłował przekonać społeczeństwo, że są to humanitarne dostawy żywności dla Finów.

Mieszkańcy mieli więc szyderczo określać bomby "koszami piknikowymi Mołotowa", a stworzone granaty ręczne - koktajlami Mołotowa.

